Angola: Le Conseil des ministres examine le plan des marchés publics

Luanda — Le Conseil des ministres a examiné jeudi, à Luanda, le projet de Décret présidentiel approuvant le Plan angolais de marchés publics 2024-2028.

L'instrument contient des mesures visant à améliorer le fonctionnement du système national de marchés publics, pour qu'il y ait plus grande transparence et rationalisation des dépenses publiques, indique le communiqué de la réunion dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

Il vise également à établir l'utilisation des nouvelles technologies dans les marchés publics, à promouvoir la compétitivité et la qualité des biens et services, en stimulant la concurrence et les acquisitions basées sur la durabilité environnementale.

Selon la ministre des Finances, Vera Daves, qui s'exprimait à la presse à la fin de la séance, la préparation du Plan stratégique des marchés publics angolais 2024/2028 a bénéficié de l'aide de partenaires nationaux et internationaux.

Parmi ces partenaires, Vera Daves a cité la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement, qui ont conclu un rapport avec une série de recommandations visant à rendre le contenu disponible dans la loi sur les marchés publics plus clair et plus facile à appliquer.

La ministre a indiqué que, toujours dans le cadre du Plan de Marchés Publics, l'intention est également de travailler en étroite collaboration avec les délégations provinciales des finances pour mettre en oeuvre des services contractuels locaux, c'est-à-dire embaucher des spécialistes pour fournir un soutien plus étroit aux agents publics.

Vera Daves a également informé qu'un autre domaine de la passation des marchés est lié aux opérations contractuelles et aux pratiques du marché, c'est pourquoi il est prévu de renforcer les initiatives de publication de données statistiques liées au plan susmentionné.