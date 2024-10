Angola: Le pays commence le championnat du monde de taekwondo par une victoire

Luena — L'Angolais Domilde Fernando, lutteur de Bravos do Maquis qui représente l'équipe nationale angolaise, a débuté par une victoire, tôt ce vendredi, la Coupe du monde junior de taekwondo, qui se déroule du 1 le 6 octobre, à Chuncheon, en Corée du Sud.

Domilde Fernando a battu le Suisse Kweng Yleo et un lutteur dominicain, dans des combats historiques et a été très applaudi pour son efficacité et son agilité en dominant les combats du début à la fin.

Les deux qualifications concernent la catégorie des -48 kg et ont eu lieu à 10 heures du matin en Corée du Sud (2 heures du matin en Angola).

Aujourd'hui encore, vendredi, l'Angola revient sur scène avec Cricia Matos, chez les femmes, dans la catégorie des -52kg.

La délégation angolaise est composée de quatre membres, à savoir deux athlètes de Bravos do Maquis, Domilde Fernando, de la catégorie -45 Kg et Cricia Matos (-52 Kg), l'entraîneur national, Estanislau Mateus 'Mestre Tani' et le président de la Fédération angolaise taekwondo, Salomão Lumbo 'Mestre Flash', chef de la délégation.