Congo-Kinshasa: Stabilisation du marché pétrolier - Daniel Mukoko Samba annonce la baisse de 13% du prix de carburant dans la zone ouest !

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a annoncé une réduction significative des prix des carburants terrestres dans la zone d'approvisionnement Ouest. Cette décision, effective dès aujourd'hui, vise à alléger le fardeau financier des consommateurs et à stabiliser le marché des produits pétroliers.

Selon l'Arrêté signé par le Ministre de l'Economie Nationale, Daniel Mukoko Samba, le prix du litre d'essence a été réduit de 3 340 CDF à 2 990 CDF, soit une baisse de 13%. De même, le prix du gasoil a diminué de 3 435 CDF à 2 979,73 CDF. Cette mesure concerne les provinces de l'Equateur, du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du Maï-Ndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi, de la Tshuapa, ainsi que la ville de Kinshasa et Boende.

Le gouvernement congolais a justifié cette révision des prix par la nécessité de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement en produits pétroliers et de réduire le coût budgétaire de la subvention pétrolière. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements du Chef de l'État visant à améliorer le pouvoir d'achat des Congolais et à maintenir une dynamique de baisse des prix sur le marché des biens et services dépendants des ressources énergétiques.

En parallèle, le Ministère de l'Economie Nationale a annoncé des mesures de contrôle économique pour s'assurer de l'application rigoureuse de ces nouvelles tarifications et pour lutter contre les pratiques illicites en matière de fixation des prix. Des missions de contrôle seront lancées au cours de ce dernier trimestre de l'année pour identifier et réprimer sévèrement toute concurrence déloyale.

%

Cette diminution des prix, qui intervient après plusieurs mois de hausse constante, est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par la population locale. Dans la ville de Kinshasa, ainsi que dans d'autres provinces de l'ouest, les stations-service affichent désormais des prix plus abordables, permettant un accès facilité au carburant. Cette situation est particulièrement bénéfique pour les transporteurs, qui voient leurs coûts d'exploitation réduits, ce qui pourrait se traduire par une baisse des prix des biens et services.

Les consommateurs, ravis de cette initiative, expriment leur satisfaction. Beaucoup espèrent que cette tendance à la baisse se poursuivra, permettant ainsi de rendre les déplacements plus économiques. Cependant, certains restent prudents, se demandant si cette réduction est durable à long terme, ou si elle ne sera qu'une mesure temporaire en réponse aux fluctuations du marché mondial.

Cette baisse des prix des carburants est une bouffée d'air frais pour la population congolaise et particulièrement celle de la zone Ouest, qui pourront désormais bénéficier de tarifs plus abordables pour leurs déplacements quotidiens et leurs activités économiques.