Congo-Kinshasa: Réhabilitation d'une piste d'aviation, Pweto - Malentendu entre Katumbi et les autorités

Moïse Katumbi, Président du parti politique «Ensemble pour la République» et candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2023, apparemment se met dans un trou profond du conflit avec le pouvoir en place. Excepté ses oppositions stratégiques à toutes les idées et initiatives signées Félix Antoine Tshisekedi ou ses mandataires, cet acteur politique qui s'est découvert un appel, tout à coup d'un philanthrope qu'on ne lui estimait pas durant les 8 ans (2007-2015 ) qu'il avait passé à la tête de la province de l'ex-Katanga sous le profil de Gouverneur, vient de transcender les bornes en s'engageant dans l'initiative d'aménager une piste d'aviation. Pourquoi seulement maintenant ?

On pouvait appuyer l'idée avec succès à l'époque, in tempore non suspecto. En lieu et place de saisir en amont des autorités compétentes afin d'obtenir le feu vert de démarrage des travaux, Moïse Katumbi a commencé par entreposer des matériaux de construction au village de Mulonde, dans le groupement de Kamfwa, territoire de Pweto, dans la province du Haut-Katanga pour ensuite démarrer la réhabilitation d'une piste d'aviation de 18 mètres de longueur sur 80 mètres de largeur.

Une zone qui, selon les experts qui l'y ont parcouru, peut par, sa capacité d'accueil, recevoir des gros porteurs militaires tels que des Hercules 730 ou des Antonov 12, capables de transporter jusqu'à 150 hommes de troupes.

Cette initiative du chairman de TP Mazembe a suscité des suspicions dans certains milieux surtout durant cette période où le pays fait face à l'agression de la part du Rwanda. D'où, la puce à l'oreille des services tels que l'ANR (Agence Nationale de Renseignements), la DGM (Direction Générale de Migration), les Renseignements militaires...

Ce dernier, après s'être rendu compte que les informations avaient fuité et pour ne pas être victime de tout mauvais soupçon, il va vite s'appuyer sur une correspondance datée du 26 septembre dernier, l'ACC (Autorité de l'aviation).

Réaction de Moïse Katumbi

Dans une adresse au directeur de l'autorité de l'aéronautique civile, Katumbi affirme avoir entrepris la réhabilitation d'une vieille piste qui existait déjà dans les années 70 à Mulonde dans le Groupement Kamfwa, Territoire de Pweto.

Et d'enchainer qu'il s'agit d'une vieille piste qui servira, non seulement à désenclaver la région et ses villages environnants, mais également à faciliter l'évacuation des patients vers Lubumbashi, suite à la construction d'un Centre de Santé à Mulonde. Cette initiative est d'autant plus nécessaire en raison de l'état de dégradation avancée de la route desservant le Territoire de Pweto.

Il a conclu en précisant que cette piste sera gracieusement transférée à l'administration compétente, à savoir la Régie des Voies Aériennes, conformément à ce qui a été fait par le passé pour Pweto, Kashobwe et Kiubo.