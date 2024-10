Congo-Kinshasa: Sous la direction de son Excellence Sekou Camara , Kinshasa - La Guinée Conakry a commémoré avec faste ses 66 ans d'Indépendance

Sous le leadership du Camarade Ahemed Sekou Toure, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une population de plus de quatorze millions d'habitant établi sur une superficie de 245 857 Km2, est dirigé aujourd'hui par le Général d'armée Mamadi Doumbouya. A Kinshasa, l'Ambassadeur de Guinée Conakry a organisé, le 2 octobre dernier, une brillante réception, à l'occasion des soixante six ans de l'accession de son pays à la souveraineté internationale, à laquelle plusieurs autorités et personnalités politiques et diplomatiques ont pris part.

A cette occasion, son Excellence Sekou Camara, Chef de la Mission diplomatique guinéenne, a exprimé sa reconnaissance au Général d'armée Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée Conakry, pour l'avoir désigné comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC, au Burundi, en Centrafrique, au Congo Brazzaville et au Gabon. Il a vanté, à cet effet, l'excellente relation qui existe, si heureusement, entre son pays et la République Démocratique du Congo, où vit une forte communauté guinéenne qui a choisi la RDC comme pays d'accueil, sa deuxième patrie.

La forte communauté guinéenne s'adonne plus au commerce à Kinshasa et à travers le pays. Depuis trente ans, les populations guinéenne et congolaise vivent en convivialité à l'image des relations qui ont existé au début des indépendances d'Afrique entre Feux le Président Ahmed Sekou Touré, père de l'indépendance guinéenne et le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, pionnier de l'indépendance congolaise.

%

La Guinée, un pays à prédominance musulman selon les statistiques, avec 85% de la population, est située sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest.

Le jeune ambassadeur a été nommé le 24 janvier 2024 et, est arrivé à Kinshasa au mois d'avril dernier où le ministre des affaires étrangères de l'époque Christophe Lutundula l'avait accueilli le même jour dans son cabinet de travail. Tandis que ses lettres des créances auprès du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo lui ont été remises deux semaines plus tard. Chose qu'il a vraiment apprécié.

En marge de la 79ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à News York, le Président Tshisekedi et son homologue guinéen ont échangé en témoignant de leur amitié en vue de redynamiser la coopération entre la RDC et la Guinée. Le Président congolais a montré qu'il était bien prêt à redynamiser les relations entre les deux pays frères. Face à cette volonté exprimée par les deux Chefs d'Etat, le diplomate guinéen a promis de relancer la grande commission mixte de coopération en vue de revisiter les accords de coopération et explorer ainsi les nouveaux accords.

Le diplomate Sekou Camara a fait savoir à la communauté guinéenne qui avait le problème de passeport biométrique, que cela va se régler incessamment. De même pour ceux qui ont des problèmes qui nécessitent l'intervention de l'ambassade, leurs dossiers seront examinés et trouveront des solutions idoines si possible.

Excellence Sekou Camara, qui a la charge de cinq ambassades, vient fraîchement du ministère des affaires étrangères guinéen avant le Nigéria où il a évolué durant sept ans.

La proposition de sa nomination en tant qu'ambassadeur auprès du Président Mamadi Doumbouya a été faite par son chef direct, son excellence Docteur Morissanda Kouyate, ministre guinéen actuel des affaires étrangères.