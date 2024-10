Congo-Kinshasa: Renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable au Nord-Kivu - Un partenariat France-UNICEF

La seconde phase du projet d'extension du réseau d'eau municipal de Goma offre un accès durable à l'eau pour plus de 150 000 personnes des communautés hôtes et déplacées. Une nouvelle étape majeure a été franchie dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans la province du Nord-Kivu. L'UNICEF, en partenariat avec le Gouvernement français, a inauguré aujourd'hui la seconde phase de l'extension du réseau d'eau municipal de Goma, bénéficiant ainsi à plus de 150.000 personnes.

Ce projet, qui s'inscrit dans un contexte humanitaire complexe marqué par les conflits et les déplacements massifs, a déjà permis de réaliser des avancées considérables lors de sa première phase, réduisant la dépendance des populations aux solutions d'approvisionnement en eau d'urgence comme le camionnage, et contribuant à prévenir la propagation de maladies hydriques, telles que le choléra.

«Grâce à l'installation d'un réseau d'eau s'étendant sur environ 5 kilomètres, nous avons pu fournir un accès durable à l'eau potable à plus de 100 000 personnes. Plus qu'une simple infrastructure, c'est un symbole d'espoir, de santé et de dignité pour les communautés en particulier les femmes et les enfants qui en bénéficieront», a déclaré Grant Leaity, Représentant de l'UNICEF en République Démocratique du Congo.

La deuxième phase de ce projet, rendue possible grâce à une nouvelle contribution de la France, a permis l'installation de 14 bornes fontaines additionnelles, chacune équipée de quatre robinets, sur l'axe Kanyaruchinya-Munigi, fournissant de l'eau potable à 50 000 personnes supplémentaires. En parallèle, dans le territoire de Rutshuru, la réhabilitation de trois réseaux couvrant près de 45 kilomètres, a permis d'offrir de l'eau à plus de 63 000 personnes. Les fonds alloués ont également permis des avancées significatives dans la province de l'Ituri, où des projets similaires ont apporté un accès à l'eau potable à 23 000 personnes. Ces efforts facilitent également le retour des populations déplacées dans leurs zones d'origine.

%

« L'eau est un droit fondamental, et c'est pourquoi la France en fait une de ses priorités. Chaque goutte distribuée est le symbole de notre engagement collectif en faveur des populations déplacées et des communautés hôtes de l'Est de la RDC », a déclaré Rémi Maréchaux, Ambassadeur de France en République démocratique du Congo.

L'UNICEF appelle à un soutien continu pour mener à bien la troisième phase de ce projet, qui permettra de renforcer encore davantage la résilience des communautés face aux crises sanitaires, afin de garantir à chaque enfant un accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, pour qu'ils puissent grandir dans un environnement sain et sécurisé.