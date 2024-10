Afrique: Sommet de la Francophonie à Paris - De grands absents

Le coup d’envoi de l’édition 2024 du sommet de la Francophonie a été donné ce vendredi 4 octobre 2024, par Emmanuel Macron en présence d’une dizaine de chefs d’Etat dont Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, Paul Kagame du Rwanda, Nana Akuffo Addo du Ghana ou encore Patrice Talon du Bénin. Si l’on s’en tient aux images de la chaine de télévision française Franc24, il y avait du beau monde autour d’Emmanuel Macron

La Guinée dont c’est le grand retour au sein de cette Organisation qui compte 88 Etats et gouvernements membres, après trois années d’absence, son Président n’a pas effectué le déplacement.

« Alors qu’il était invité, le chef de l’Etat guinéen, le Général Mamadi Doumbouya n’a pas effectué de déplacement. Il a préféré dépêcher son ministre des Affaires Étrangères, Dr Morissanda Kouyaté. La présidence guinéenne n’a pas donné des explications sur les raisons de cette absence remarquée » Rapporte le site africaguinee.com.

L’autre grand absent de cette biennale de l’Oif, c’est Bassirou Diomaye Faye. Le président sénégalais, élu en avril dernier a lui aussi brillé par son absence. Selon adakar.com, initialement attendu à Paris pour le sommet de la Francophonie des 4 et 5 octobre 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye se fera finalement représenter.

%

« Les raisons de cette modification de programme n’ont pas été officiellement communiquées, mais plusieurs sources proches du Président confirment que cette décision s’inscrit dans le cadre d’ajustements d’agenda postérieurs à sa participation à la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York », précise le confrère.

Dans son discours à l’occasion de l’ouverture du Sommet, la Secrétaire générale de l’Oif a déclaré que la francophonie n’est pas la « Françafrique ».« Elle n’est pas seulement hexagonale et ou africaine, elle est mondiale et présente sur les cinq continents. Elle est un bien commun aux 88 Etats et gouvernements… », souligne la rwandaise Louise Mushikiwabo.

Ce sommet faut-il le préciser est centré autour du thème : « Créer, innover, entreprendre en français ». A l’ouverture de cette grande messe de la famille francophone à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron a appelé à « bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens », pour « mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne, les discours de haine, racistes, antisémites ».

Le président français indique que les pays membres de l’Oif invitent les grands acteurs du numérique à « bâtir un espace plus sûr et plus divers et à lutter contre tous ces discours de haine »

L'Oif est aujourd'hui forte de 88 membres qui se fixent pour ambition commune de promouvoir la langue française partout dans le monde. Le français est aujourd'hui parlé par 320 millions de personnes sur la planète, ce qui en fait la cinquième langue la plus parlée, et le nombre de ses locuteurs pourrait doubler d'ici 2050. L'Oif devrait officiellement accueillir à cette occasion deux nouveaux membres de plein droit : le Ghana et Chypre alors que l'Angola devrait quant à lui officiellement intégrer l'organisation avec le statut d'observateur.