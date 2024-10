Ethiopie: Le pays accueillera la Conférence sur 'un monde sans faim' au début du mois prochain

Addis Abeba — L'Éthiopie accueillera la Conférence sur un monde sans faim du 5 au 7 novembre 2024 qui comprend des sessions techniques axées sur les solutions, un forum d'investissement et un forum politique de haut niveau.

La conférence se tiendra à Addis-Abeba, en Éthiopie, co-organisée par l'ONUDI, la Commission de l'Union africaine et le gouvernement éthiopien, avec l'assistance technique de la FAO.

Plus de 1 500 parties prenantes de haut niveau, dont des chefs d'État/de gouvernement, des ministres, des agences des Nations Unies, le secteur privé, des institutions financières, la communauté des donateurs, des IFD/IFI, la société civile, des organisations non gouvernementales, des universités et des médias devraient assister à la conférence.

La faim et l'insécurité alimentaire sont des problèmes mondiaux qui nécessitent des efforts mondiaux", a-t-on appris.

C'est pourquoi l'ONUDI a déclaré qu'elle a réuni des dirigeants influents, des décideurs politiques et des experts du monde entier pour discuter et proposer de véritables solutions lors de la Conférence sur un monde sans faim.

L'Éthiopie est actuellement en train de devenir un modèle dans ses efforts pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire et atteindre l'objectif de la Faim Zéro.

En outre, le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le prix cette année pour sa vision, son leadership et son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que pour la recherche de solutions innovantes en matière d'autosuffisance en blé dans un contexte de circonstances difficiles et en évolution rapide.

Dans son discours lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par la FAO au Premier ministre Abiy à Rome cette année, le directeur général de l'ONUDI, Gerd Müller, a déclaré que les efforts entrepris en Éthiopie pour atteindre la vision de la Faim Zéro ont réellement montré de grands progrès.

Il a également cité la réussite du pays qui a doublé le rendement du secteur alimentaire et est devenu un exportateur.