Afrique: L'équipe éthiopienne pour l'Olympiade mondiale de robotique a été annoncée

Addis Abeba — Le gagnant du concours de robotique éthiopien, qui participe à l'Olympiade mondiale de robotique (WRO) en 2024 en Turquie, a été annoncé aujourd'hui.

Au total, 120 jeunes Éthiopiens dans le cadre de 37 projets ont présenté leurs œuvres créatives à l'ECA ici à Addis-Abeba.

Parmi eux, le centre Kotebe STEMpower est devenu vainqueur du concours national de robotique pour jeunes Éthiopiens de l'Olympiade mondiale de robotique (WRO) 2024.

Au départ, plus de 600 jeunes Éthiopiens ont suivi une formation en créativité et conception robotiques dans les centres de formation STEMpower de diverses universités, a déclaré Simenew Keskes, représentant national de STEMpower.

Le représentant national a également déclaré que les projets de robotique sont conçus pour résoudre des problèmes dans divers secteurs, notamment la santé, l'agriculture et la protection de l'environnement, entre autres.

Le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Shurun Alemayehu, a indiqué pour sa part que le concours national de robotique WRO Ethiopia est plus qu'une simple compétition mais une plateforme qui inspire la créativité, la résolution de problèmes et les compétences techniques chez les jeunes.

Selon lui, le thème du concours de cette année, « Earth Allies », est particulièrement opportun « alors que nous sommes confrontés aux défis urgents du changement climatique et de la dégradation de l'environnement et qu'il est impératif que nous exploitions la puissance de la technologie pour créer des solutions durables. »

%

Les créations robotiques présentées lors de ce concours ont démontré l'ingéniosité et la créativité de nos jeunes pour résoudre ces problèmes critiques, a noté le ministre d'État.

Affichant l'engagement du ministère à créer un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat en Éthiopie, Shurun a souligné que le pays investit dans la recherche et le développement, promeut l'alphabétisation numérique et soutient la croissance des startups technologiques.

« Nous pensons que l'innovation est la clé pour libérer le plein potentiel de notre nation », a-t-il souligné.

Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Claver Gatete, a déclaré que les solutions conçues par les jeunes Éthiopiens ne sont pas simplement destinées à la compétition, mais « constituent plutôt des fondations que nous aspirons à aligner sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine ».

L'Olympiade mondiale de robotique (WRO) est plus qu'un exercice éducatif ; la robotique est une plateforme pour développer des solutions récompensées dans les défis les plus importants de notre époque, a-t-il ajouté.