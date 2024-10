Ile Maurice: Quatre ministères passés à la loupe

Le rapport du Public Accounts Committee (PAC) a été déposé. C'est ce qu'a annoncé Reza Uteem, président du PAC, en conférence de presse hier, aux côtés de Kavi Doolub, Ismaël Rawoo et Vikash Nuckcheddy. Selon le député mauve, quatre ministères ont été mentionnés dans ce rapport et des recommandations ont été faites. Premièrement, celui de la Sécurité sociale. Ainsi, a précisé Reza Uteem, cinq séances de travail se sont tenues avec ce ministère et il y a eu un très bon retour car plusieurs recommandations du PAC ont été mises en pratique avant même que le rapport ne soit déposé.

Les problèmes sur lesquels le PAC s'est penché concernent le trop-payé des pensions et autres aides sociales à des personnes qui ne sont pas éligibles. Notamment des morts qui ont continué à avoir leur pension, des veuves qui se sont remariées ou ceux qui ont quitté le territoire mauricien pour plus de six mois. Il a été noté, a indiqué le président du PAC, que le ministère n'avait pas pu récupérer cette somme d'argent.

Ainsi, il lui a été demandé de faire le nécessaire. La mauvaise gestion dans certains projets a aussi été soulignée. Il a aussi été demandé que le ministère de Fazila Jeewa Daureeawoo revoie le barème pour ceux qui doivent être sur le registre social avec la nouvelle hausse de salaire et la révision salariale. Puis, des 107 maisons de la National Housing Development Company qui auraient dû être remises à ceux figurant sur ce registre social, seulement 12 maisons ont été livrées.

Par ailleurs, Reza Uteem a aussi souligné que pour les 1 500 tablettes achetées pour les élèves des Grades 10 à 13, il n'y avait que 650 bénéficiaires. Alors que ceux des Grades 9 et 9+ en ont aussi bénéficié, 250 tablettes ont été perdues et les logiciels sont obsolètes. Pour ce qui est de Rodrigues, il n'y a, a dit Reza Uteem, pas de contrôle sur l'argent déboursé par le ministère sur un quelconque projet dans l'île, d'où la recommandation d'un Joint Monitoring Committee.

«Il y a une mauvaise supervision et gestion des projets mais aussi un manque d'effectif qualifié.» Puis, a ajouté le président du PAC, il est inacceptable qu'il y ait un seul consultant pour tous les projets destinés à Rodrigues. «Pour tous les projets de moins de Rs 500 000, il y a aussi un seul consultant qui est, à chaque fois, concerné.»

Concernant le ministère de l'Agro-industrie, il a été noté que depuis que le projet de Metro Express a eu besoin de l'emplacement du centre de quarantaine pour animaux en 2019, il n'y a désormais que des centres privés et ainsi, des abus ont été notés. Par exemple, 200 boeufs ont été vendus pour le Qurbani sans passer par la quarantaine. Des 5 000 lots de terrains à bail, 1 350 n'ont pas de Parcel Identification Number (PIN). Ainsi, ils ne peuvent pas être loués par le gouvernement, ce qui représente un manque à gagner.

Concernant le ministère des Affaires étrangères, Reza Uteem s'est demandé comment un ambassadeur avait pu changer de lieu de résidence sans l'aval du ministère et comment la situation avait perduré pendant sept mois. Il demande que, dans ce cas, le ministère soit plus strict et que des sanctions soient imposées. Il a aussi fait ressortir que le gouvernement a beaucoup de propriétés dans différents pays qui ne sont pas utilisées car elles n'ont pas été rénovées.