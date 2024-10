document

Les dirigeants du Fonds monétaire international (FMI), du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté des principes généraux de coopération pour améliorer la préparation aux pandémies. Cette coopération permettra de renforcer l'aide apportée aux pays pour la prévention et l'identification des risques pour la santé publique et la riposte, grâce au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (FFRD) du FMI, à l'aide financière et technique du GBM et à l'expertise technique et aux capacités de l'OMS sur le terrain.

À travers le FFRD, les pays membres éligibles pourront avoir accès à des financements à long terme, à des taux d'intérêt peu élevés, pour mener des réformes visant à affronter les problèmes structurels qui menacent leur stabilité économique, comme les pandémies, et à accroître la capacité de réaction de leurs systèmes de santé.

Conformément à leurs missions et à leurs politiques respectives, le FMI, le GBM et l'OMS mobiliseront leur expertise pour améliorer la préparation des pays membres aux pandémies en s'appuyant sur la synergie et la complémentarité des études et des opérations menées par chaque institution dans les pays concernés. Cette collaboration viendra renforcer la conception et la formulation de réformes efficaces de l'action publique, des institutions et de la gestion budgétaire, avec le soutien de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) du FMI, les réformes de l'action publique et les investissements appuyés par le GBM, et l'aide technique et opérationnelle apportée par l'OMS. La consolidation du dispositif de préparation aux pandémies des pays membres leur permettra également d'œuvrer à une plus grande résilience de leurs systèmes de santé et de réagir plus efficacement en cas d'urgence sanitaire.

En vertu des principes généraux de coordination :

L'OMS et le GBM resteront les chefs de file concernant les politiques de développement en rapport avec la santé et, avec d'autres banques multilatérales de développement et le fonds de lutte contre les pandémies, pour les investissements dans des projets spécifiques de préparation aux pandémies. Le financement du FFRD ne sera pas affecté à des projets spécifiques.

Les réformes liées à la préparation aux pandémies, soutenues par des accords au titre de la FRD, se fonderont sur les données et analyses disponibles, ainsi que sur la collaboration opérationnelle entre l'OMS, le GBM et les autorités des pays concernés.

Ces mesures de réforme s'appuieront sur le domaine d'expertise de chaque institution. Les programmes soutenus par la FRD seront axés sur des aspects macro-critiques relevant de l'expertise du FMI. Ils viendront compléter les actions menées par le GBM et l'OMS afin de tirer le meilleur parti possible des ressources financières et de l'expertise technique mises à la disposition des pays. Les réformes dans le cadre des programmes appuyés par la FRD peuvent inclure des actions destinées à mieux préparer les systèmes financiers et de santé aux futures urgences sanitaires.

Grâce à cette coopération renforcée entre le FMI, le GBM et l'OMS, les trois institutions pourront mieux accompagner les pays dans leur préparation aux pandémies.

Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, a fait la déclaration suivante : « Le renforcement de la collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé permettra à nos trois institutions de conjuguer nos compétences respectives et d'en tirer le meilleur parti afin d'aider nos pays membres à être mieux préparés aux pandémies et à avoir des systèmes de santé plus résilients. Le fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du FMI permet aux États membres éligibles d'accéder à un financement à long terme et abordable pour relever les défis structurels qui menacent leur stabilité macroéconomique ».

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement pour renforcer les systèmes de santé et les rendre plus performants dans la prévention et la détection des épidémies et des pandémies, ainsi que dans la riposte et la résistance », a affirmé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « L'OMS est fière de collaborer avec le FMI et la Banque mondiale au déblocage des financements du fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité et d'aider les pays à les consacrer à rendre le monde plus sûr ».

« Nous devons nous préparer vigoureusement à la prochaine crise sanitaire mondiale, de sorte qu'au moment de la bataille - et nous savons que ce moment viendra - nous disposerons d'un personnel de santé qui pourra être rapidement déployé face à une crise, de laboratoires qui pourront rapidement multiplier les tests, et d'une capacité de pointe qui pourra être sollicitée », a déclaré Ajay Banga, Président du Groupe de la Banque mondiale. « Cette collaboration plus poussée nous permet d'aider les pays à mieux se préparer et réagir aux menaces pour la santé publique ».