Maroc: Aghmat - Mise en lumière de la profondeur des liens historiques et culturels entre le pays, l'Espagne et le Portugal

Aghmat (province d'Al Haouz) — Une caravane a fait escale, jeudi à Aghmat (province d'Al Haouz), dans le cadre d'un voyage culturel et touristique, qui se poursuit jusqu'au 8 octobre, dans plusieurs villes marocaines à cachet architectural andalou.

Organisée par l'Association de développement touristique de Safi et son arrière-pays, en collaboration avec les directions régionales et provinciales de la Culture de Marrakech et Safi, cette caravane andalouse entend mettre en lumière la profondeur des liens humains, historiques et culturels entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal.

Cet événement marqué par la participation de 20 descendants d'Andalous espagnols et portugais, ainsi que de nombreux passionnés du patrimoine andalou partagé entre les deux rives de la Méditerranée, s'inscrit dans le cadre de la commémoration du centenaire de la visite de "Blas Infante Pérez de Vargas" au Maroc.

Le site historique d'Aghmat a constitué la première étape de ce voyage, permettant aux participants de découvrir la richesse de ce patrimoine andalou, à travers la visite du mausolée d'Abou Al-Qassim Al-Mu'tamid 'Ala Allah Muhammad Ibn Abbad (1040-1095).

Ainsi, la caravane s'est rendue à la "Maison d'Al-Mu'tamid", où sont exposées des oeuvres de l'artiste-peintre Fouzi El Basri, retraçant une page de l'histoire du Royaume à travers l'époque des Almoravides en Andalousie, et mettant en lumière les moments phares de la vie d'Al-Mu'tamid.

%

Dans une allocution de circonstance, Alejandro Delmás Infante, petit-fils de Blas Infante Pérez de Vargas, a mis en avant la dimension et la portée culturelle et civilisationnelle importante que revêt cette visite mémorable.

De son côté, Manuel Neto dos Santos, pionnier de la poésie portugaise moderne, a gratifié l'assistance d'extraits d'un poème de son recueil intitulé "Arbonaida ou Al-Kadar", dans lequel il évoque Al-Mu'tamid Ibn Abbad.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le secrétaire général de l'association organisatrice, Saïd Chamssi, a indiqué que cette caravane se veut une initiative culturelle et touristique unique visant à mettre en valeur le patrimoine et le cachet andalou de nombreuses villes marocaines, portugaises et espagnoles, ainsi que leur riche patrimoine culturel (habillement, gastronomie, chant, musique, ...).

S'agissant de l'aspect touristique de cette caravane, M. Chamssi a précisé que l'objectif est de promouvoir le tourisme culturel, en proposant un itinéraire inédit baptisé "le circuit des villes marocaines à cachet andalou", qui prend départ d'Aghmat, puis Marrakech et Safi, avant de se rendre à Rabat, Salé, Fès et Chefchaouen, alors que la visite des villes de Tétouan et Tanger est prévue l'année prochaine.

De son côté, Ahmed Laakssiri Sbaï, professeur en ingénierie touristique et acteur associatif, a souligné, dans une déclaration similaire, que la caravane s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme actif, surtout que le Royaume compte de nombreuses destinations à forte symbolique culturelle et civilisationnelle.