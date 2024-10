Maroc: Ouezzane - Forte impulsion de l'INDH à la généralisation de l'enseignement préscolaire

Ouezzane — Dans les villages de Fajj Al-Aliq et Oued El-Bayad, relevant de la commune de Bni Quolla dans la province d'Ouezzane, des enfants âgés de 4 à 6 ans bénéficient d'un enseignement préscolaire gratuit dans des salles entièrement équipées, réalisées dans le cadre des projets de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), lancée en 2019.

Ces enfants, qui franchissent leurs premiers pas dans le monde de l'enseignement préscolaire, sont encadrés par des éducatrices expérimentées qui veillent à leur inculquer des principes éducatifs, ainsi que des valeurs personnelles et citoyennes, les préparant ainsi à poursuivre leur parcours scolaire avec succès, une fois intégrés dans l'enseignement primaire.

Parmi eux, Wijdan, Mohamed, Zahra et Youssef, qui se rendent chaque jour dans deux unités d'enseignement préscolaire, situées près de chez eux et dotées des infrastructures de base comme l'électricité et l'eau potable, où ils participent à des activités ludiques essentielles à une pédagogie globale, qui leur append les notions fondamentales, à travers des activités éducatives et récréatives.

A cet égard, l'éducatrice en charge de l'unité d'Oued El-Bayad, Wafae, a accumulé trois ans d'expérience dans le travail avec des enfants de 4 à 6 ans depuis son intégration, lors de la saison 2021-2022, au sein de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS), après avoir bénéficié de plusieurs formations, dont une formation complémentaire de 400 heures, au cours de laquelle elle a appris diverses approches pédagogiques en partenariat avec l'INDH.

%

"J'ai appris à m'adapter aux enfants, qui trouvent plaisir dans le jeu. Nous avons donc opté pour une approche pédagogique basée sur le jeu, afin de leur enseigner des principes fondamentaux qui les aideront à mieux s'intégrer dans la société", a-t-elle confié à la MAP.

La pédagogie par le jeu est utilisée pour enseigner aux enfants les connaissances de base, telles que les lettres, les chiffres, les jours de la semaine, et bien d'autres, ce qui les prépare à s'intégrer facilement dans l'enseignement primaire, tout en leur permettant d'acquérir des compétences personnelles telles que la discipline, l'attention en classe et la fluidité de la communication, a-t-elle fait savoir.

L'enseignement préscolaire n'aurait jamais pu atteindre plusieurs villages reculés de la province d'Ouezzane sans les efforts de l'INDH et de ses partenaires, qui ont oeuvré pour la réalisation de divers projets dans les 17 collectivités territoriales que compte la province, en respectant les principes d'équité territoriale.

Ainsi, le Chef de la division de l'action sociale (DAS) de la province d'Ouezzane, Abdelghani Chraa, a indiqué que depuis le lancement de la troisième phase de l'INDH en 2019, 140 unités d'enseignement préscolaire ont été créées, équipées et aménagées, bénéficiant ainsi à plus de 2.100 enfants âgés de 4 à 6 ans.

Il a, par ailleurs, précisé que l'accent a été mis sur la couverture de l'ensemble des douars et des agglomérations des collectivités territoriales de la province, notamment dans les zones reculées dépourvues d'établissements scolaires, selon une approche intégrée, en collaboration avec la Direction provinciale de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports et l'INDH, vu que les projets de l'Initiative viennent compléter ceux des secteurs publics.

Les projets réalisés dans le cadre de l'enseignement préscolaire de l'INDH constituent une "réussite et une expérience pionnière tant au niveau régional que national, servant de modèle à suivre", a-t-il fait savoir, notant que l'Initiative a mené l'opération d'aménagement, de création et d'équipement de toutes ces unités préscolaires pendant deux ans, avant de les remettre à la Direction provinciale de l'Éducation nationale pour assurer leur supervision continue.

Ces efforts déployés dans le cadre de l'INDH ont donné une forte impulsion au secteur de l'enseignement préscolaire dans la province d'Ouezzane, qui a accumulé des succès, grâce à la fédération des efforts de tous les intervenants, dans le but de généraliser ce service à tous les douars et agglomérations au niveau de la province.

Dans ce cadre, le responsable provincial de la FMPS à Ouezzane, Ismail El Majdoubi, a indiqué que dans le cadre du partenariat entre la Fondation, l'INDH et l'Académie régionale d'Éducation et de formation (AREF), 456 classes préscolaires ont été créées, dont 140 financées et équipées par l'INDH, ajoutant que près de 450 éducateurs et éducatrices veillent à l'encadrement des enfants bénéficiaires.

Il a souligné que ces efforts ne se limitent pas aux infrastructures, mais incluent également le développement des compétences des éducatrices et éducateurs, avec une formation moderne axée sur les meilleures approches de l'éducation de la petite enfance, assurée par la Fondation en partenariat avec l'INDH, tout en veillant à leur suivi pour garantir la qualité au sein des classes de préscolaire.

Les efforts de l'INDH se poursuivront dans les années à venir dans la province d'Ouezzane, selon une philosophie axée sur "l'impulsion du capital humain des générations montantes", en jetant les fondements dès les premières années de vie de l'enfant, vu que la petite enfance est le pilier du développement.