Maroc: Nador - Commémoration du 69ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume

Nador — Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a organisé, vendredi à Nador, une rencontre de communication en commémoration du 69ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume, une page glorieuse de l'histoire nationale.

Cette rencontre a constitué une occasion pour se remémorer cette étape historique et rappeler les valeurs de bravoure et du sacrifice de la famille de la résistance et de l'armée de libération pour la défense de la patrie et la préservation de son identité.

Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que cette rencontre de communication constitue une occasion pour célébrer cette épopée qui restera à jamais gravée dans le registre de l'histoire de la lutte héroïque du Trône et du peuple pour la libération nationale, l'indépendance et l'intégrité territoriale.

Il a ajouté que cette rencontre constitue aussi une occasion de renouer les liens avec la génération des résistants et des fondateurs des premières cellules de l'armée de libération pour s'imprégner des valeurs de sacrifice et de patriotisme, et des leçons de solidarité et de symbiose, et ce en rappelant les grands sacrifices qu'ils ont consentis pour la souveraineté du pays et le retour du symbole de son unité, feu SM Mohammed V, que Dieu l'ait en Sa Sainte Miséricorde.

Dans ce contexte, M. El Ktiri a mis l'accent sur plusieurs étapes historiques auxquelles ont adhéré les résistants et les membres de l'armée de libération dans la région, soulignant que la ville de Nador et ses environs constituaient un havre de paix et un refuge sûr pour les hommes du mouvement national, et rappelant que c'est dans cette ville que les groupes de l'armée de libération ont été formés par les habitants de la région et ceux qui les ont rejoints des différentes régions du Royaume.

Il a souligné le rôle important joué par les fils de la région à travers leur soutien et leur participation active au lancement des premières opérations de l'armée de libération dans la nuit du 1er octobre 1955 dans plusieurs régions du nord du Royaume, marquant ainsi le dernier chapitre et l'étape décisive de la lutte du peuple marocain contre les forces de l'occupation.

Il a également considéré cette célébration comme une étape essentielle pour tirer les leçons et les enseignements, et s'inspirer des valeurs et des significations profondes de ces événements, notant l'importance de préserver le patrimoine de la résistance et de la libération, et de diffuser les valeurs de patriotisme et de citoyenneté parmi les générations montantes.

D'autres intervenants ont mis en exergue l'importance de cet anniversaire, le considérant comme un événement charnière dans l'histoire de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance.

Ils ont relevé que cette commémoration est une opportunité pour sensibiliser davantage les générations montantes à la centralité des valeurs patriotiques sacrées et des idéaux de la Nation.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du Secrétaire général de la province de Nador, de responsables et d'élus, un hommage a été rendu à six anciens combattants et résistants de l'armée de libération issus de la province, de même que des aides financières ont été remises à 35 membres de la famille de la résistance et de l'armée de libération.