Sénégal: Des journalistes outillés sur l'organisation et le fonctionnement du pool judiciaire financier

Dakar — Un atelier de formation et de renforcement de capacités des journalistes sur l'organisation et le fonctionnement du pool judiciaire financier (PJF) s'est tenu vendredi à Dakar à l'initiative du Forum civil et de l'Association des journalistes chroniqueurs judiciaires du Sénégal.

"C'est une formation visant à revenir sur le contenu de la loi, la composition du pool judiciaire financier, les infractions relevant de sa compétence, mais aussi sur les procédures concernant sa saisine, les dossiers qui ont été conférés à la CREI (Cour de répression de l'enrichissement illicite) et qui reviennent de droit au pool judiciaire financier", a déclaré le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck.

S'exprimant à la clôture de l'atelier, il s'est réjoui de la participation d'une vingtaine de journalistes, soulignant que les acquis de cette formation permettront aux journalistes de "faire leur travail en se conformant aux règles déontologiques, aux règles d'éthique qui encadrent leur profession".

"Nous avons beaucoup échangé sur les points forts du pool judiciaire financier, mais également sur les éléments qu'il faudrait, peut-être, réajuster au niveau", a fait savoir Birahim Seck.

Le coordonnateur de l'Association des journalistes chroniqueurs judiciaires, Aliou Diouf, a salué la tenue d'un tel atelier de formation, lequel "aidera les journalistes à faire correctement leur travail".

"Cet atelier nous offre l'opportunité d'approfondir nos connaissances pour nous préparer à répondre aux défis de notre métier, mieux informer le public et contribuer à la lutte contre l'impunité et la corruption dans notre pays", a indiqué le journaliste.

Il a ainsi souligné "le rôle fondamental des journalistes dans la transparence et la responsabilité publique".

"Nous avons la responsabilité d'informer nos concitoyens, de les éclairer sur des questions complexes et de les aider à naviguer dans les dédales de l'actualité judiciaire et financière", a ajouté Aliou Diouf.

Le pool judiciaire financier a été installé le 17 septembre dernier à Dakar en remplacement de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) créée en 1981.

Le PJF composé de 27 magistrats prend en compte les affaires relevant de la corruption et des pratiques assimilées (détournement et soustraction de deniers publics, escroquerie, faux monnayage, les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, celles relatives à la réglementation des marchés publics, à la piraterie maritime, au financement du terrorisme, au trafic de migrants et à la réglementation bancaire), etc.

"Ces magistrats vont traiter des questions relatives à des infractions économiques et financières, au financement du terrorisme, au blanchiment de capitaux ainsi qu'à de nombreuses autres infractions connexes", a signalé le juge Mamady Diané, membre de cette structure.