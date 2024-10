Afrique de l'Ouest: Financement du secteur des hydrocarbures - Un fonds d'investissement appelé « FI NATANGUE » lancé

En Afrique de l'Ouest, le secteur des hydrocarbures est en plein essor. Dans un souci de rentabilisation, un fonds d'investissement appelé « FI NATANGUE », agréé par l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA) et dédié exclusivement à ce secteur, a été lancé hier, jeudi, à Dakar, par Finance Gestion et Intermédiation (FGI).

La société Finance Gestion et Intermédiation (FGI) a lancé hier, jeudi 3 septembre 2024, à Dakar, un fonds d'investissement dénommé « FI NATANGUE », dans le but de fournir des solutions de financement endogènes, innovantes et flexibles aux entreprises évoluant dans le secteur des hydrocarbures.

Selon les administrateurs de la société FGI, alliée à Baobab Asset Management, une société de gestion d'actifs indépendante régulée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'initiative vise à accompagner les entreprises évoluant dans le secteur des hydrocarbures à travers une gamme de produits d'investissement diversifiés, notamment les Fonds communs de placement (FCP) pour diversifier les investissements et optimiser les rendements, les Fonds communs de placement à risques (FCPR), les solutions de retraite pour sécuriser l'avenir financier, les Plans d'épargne entreprise (PEE) ainsi que des fonds personnalisés conçus pour des clients ou groupes spécifiques (employés d'une entreprise, associations, mutuelles, ambassades, banques et autres services financiers adaptés aux besoins spécifiques).

La directrice générale de FGI, Astou Diop Sène, a déclaré qu'à travers ce fonds FI NATANGUE, « nous voulons apporter des solutions de financement endogènes, innovantes et flexibles aux entreprises évoluant dans le secteur des hydrocarbures ». Par cette initiative, « FGI cible les entreprises évoluant dans les hydrocarbures et ayant un fort potentiel de croissance », a-t-elle précisé. Selon elle, « le but recherché est de transformer l'écosystème des entreprises. En effet, l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal est porteuse de défis et d'espoirs ».

L'ancien ministre des Finances, Amadou Kane, par ailleurs président du conseil d'administration de FGI, a déclaré que ce fonds est « un outil puissant pour canaliser des capitaux vers des entreprises locales, lesquelles joueront un rôle clé dans l'exploitation, la logistique et les services autour de cette nouvelle industrie ». Les ressources pétrolières et gazières sont un « atout majeur » pour le développement économique et social du Sénégal, a-t-il ajouté, soulignant qu'elles nécessitent une « gestion avisée » capable de maximiser leur potentiel.

Un financement adéquat aux besoins du marché des hydrocarbures

Grâce à ce fonds, « nos Petites et moyennes entreprises (PME) auront désormais accès à des financements sous forme de prises de participation et de frais, qui leur permettront de se développer et de s'impliquer activement dans le secteur des hydrocarbures », a assuré Gora Lô, le coordonnateur.

L'économiste Babacar Sène, conseiller technique du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a déclaré que ce mécanisme financier va sans doute entraîner une réalité socioéconomique et constituera, à coup sûr, une véritable opportunité pour nos entreprises. Le soutien aux initiatives innovantes fait partie des « devoirs les plus précieux de l'État du Sénégal qui s'est lancé dans l'exploitation de ses gisements pétroliers et gaziers », a-t-il ajouté.