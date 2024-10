Sénégal: Engagement citoyen - L'enseignant Junior Diakhaté construit une salle de classe pour le village de Kahel en 25 jours

Mamadou Diakhate, connu sous le nom de Junior Diakhate Niintche, est un véritable acteur du changement au Sénégal. Enseignant de profession et militant engagé, il consacre sa vie à améliorer les conditions de vie des communautés, en se concentrant sur l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. Fondateur de l'association "Simple Action Citoyenne" et cofondateur de la "Team Niintche", Junior incarne l'esprit d'initiative et de solidarité qui caractérise le Sénégal.

Son projet le plus récent, une salle de classe, a été inauguré, ce vendredi, après une réalisation impressionnante en seulement 25 jours. Ce projet ambitieux, situé dans le département de Podor, à Dioum, village de Kahel, a été mené avec une efficacité remarquable, permettant de construire l'établissement avec la moitié du budget initial tout en utilisant les mêmes matériaux. "Nous avons réussi à réaliser cette construction dans des délais record, ce qui est un exploit pour notre communauté", souligne Junior avec fierté.

Avant cette inauguration, les enfants de Dioum apprenaient dans un abri provisoire, sans tables ni chaises, ce qui affectait gravement leurs conditions d'apprentissage. "Cette classe représente un véritable changement. Elle offre un espace sûr et confortable pour nos enfants, qui méritent d'avoir accès à une éducation de qualité", poursuit-il. Junior est convaincu que cet établissement servira à former des Sénégalais compétents et déterminés à réussir.

Pour compléter cette initiative, Junior a également octroyé des fournitures scolaires aux élèves, garantissant ainsi qu'ils disposent de tout le nécessaire pour apprendre dans de bonnes conditions. "Il est essentiel que les enfants aient accès aux outils dont ils ont besoin pour leur éducation", ajoute-t-il.

L'aspect communautaire du projet est particulièrement remarquable. Grâce à son influence sur les réseaux sociaux, Junior a réussi à mobiliser un groupe de bénévoles, principalement des Sénégalais, qui se sont portés volontaires pour participer à ce projet. "Au début, je travaillais seul, mais avec le temps, des personnes ont manifesté leur intérêt pour contribuer à ces initiatives. Aujourd'hui, nous formons une équipe soudée qui travaille ensemble pour le bien de notre communauté", raconte-t-il.

Les ressources pour la construction ont été en grande partie obtenues en ligne, où Junior a commencé par organiser des cagnottes. À présent, il collabore également avec des entreprises pour financer la plupart de ses projets grâce à leur engagement en matière de Responsabilité Sociétale. "Nous avons su tirer parti des outils numériques pour optimiser nos actions et élargir notre réseau de soutien", souligne Junior.

L'inauguration de cette salle de classe symbolise non seulement une victoire pour Junior et son équipe, mais aussi un espoir pour l'avenir des enfants de Dioum. Junior ne compte pas s'arrêter là : "Nous allons continuer notre engagement citoyen au service de notre pays et nous irons partout pour répandre cette citoyenneté active et efficace au profit des communautés les plus défavorisées."