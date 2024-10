Sénégal: Rentrée scolaire - Près de 800 écoles assainies à Dakar et dans les régions

Dakar — Au total, 798 écoles de Dakar et des autres régions ont été assainies à quelques jours de la rentrée scolaire par le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des territoires, et celui de l'Éducation Nationale, a-t-on appris vendredi de source officielle.

Ces opérations ont été organisées en collaboration avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) dans le cadre du Programme de remise à niveau des écoles 2024-2025.

"À ce jour, à Dakar, sur un total de 405 écoles programmées, 214 ont déjà été nettoyées, représentant un taux de réalisation de 53%, et 191 écoles à prendre en charge. Pour les régions, sur 962 écoles prévues, 584 ont été assainies, avec un taux de réalisation de 61%, tandis que 378 écoles restent à être nettoyées", lit-on dans un communiqué transmis à l'APS.

"Cette vaste campagne de nettoiement des établissements scolaires du Sénégal vise à préparer les écoles pour la rentrée scolaire à travers des opérations d'assainissement", indique la même source.

Elle précise que "les opérations de nettoiement comprennent le nettoyage des écoles et de leurs environs, le désherbage, l'évacuation des déchets, l'installation de bacs à ordures et de points de tri sélectif et la mise en place de référents de la SONAGED dans chaque école pour assurer le suivi des opérations et la sensibilisation des élèves et enseignants".

La rentrée scolaire des élèves est prévue ce lundi sur toute l'étendue du territoire.