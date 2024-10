Sénégal: Sambou Biagui rappelle le caractère essentiel de la vision holistique de la gestion des entreprises

Dakar — Le directeur général de la Maison de la presse, Sambou Biagui, a souligné, vendredi, le caractère essentiel de la vision holistique de la gestion des entreprises.

"Dans le paysage complexe et en constante évolution du monde des affaires, une vision holistique de la gestion des entreprises devient non seulement pertinente mais essentielle. Cette approche qui considère l'entreprise dans son ensemble plutôt qu'un segment isolé peut mener à un succès durable et significatif", a-t-il dit.

M. Biagui s'exprimait lors d'une session de formation à l'intention des agents de la Maison de la presse Babacar-Touré.

Selon lui, cette formation a pour objectif la compréhension des différents aspects de la performance holistique, l'identification des leviers de la performance dans une entreprise médiatique, le développement des compétences dans la gestion du temps, du stress et de la prise de décisions stratégiques.

Il a également ajouté qu'elle vise l'intégration des principes de responsabilité sociale et environnementale dans la pratique quotidienne, de même que le renforcement des aptitudes en communication interne et externe pour l'amélioration de la cohésion et de l'efficacité des équipes.

Pour le directeur général de la Maison de la presse, au sortir de la formation, les agents, tous niveaux confondus, seront dotés des rudiments nécessaires à la marche de l'entreprise, dont une maîtrise efficace des outils et méthodes de travail dans une approche plus consciente des responsabilités.

"Ce programme permettra une réponse adéquate à certains des besoins opérationnels qui se présentent, d'éviter les dépenses pour un nouveau processus de sélection et de pourvoir des postes avec des talents internes", a assuré le directeur général de la Maison de la presse.

Des représentants du ministère de la Communication, de l'Agence de presse sénégalaise et un expert en développement international et urbain ont pris part à la session de formation.