Maroc: Rabat - Lancement des processus digitalisés du MIEPEEC

Rabat — Le ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences (MIEPEEC) a lancé, vendredi à Rabat, ses processus digitalisés, une plateforme de procédures et services numériques qui vient renforcer l'implication du département dans le chantier de la digitalisation en vue de consolider la position du Royaume du Maroc en tant que pôle numérique régional.

Ces processus digitalisés, lancés sous le slogan "La digitalisation au service de l'emploi et des relations professionnelles", s'inscrivent également dans le cadre des efforts du gouvernement visant à moderniser l'administration publique conformément aux Hautes Orientations Royales appelant à placer les technologies modernes et les outils de digitalisation au service du citoyen, à simplifier les procédures et à soutenir la compétitivité économique et l'investissement.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Inclusion économique, des Petites Entreprises, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a souligné que "la transformation numérique constitue un pari stratégique pour le secteur de l'emploi", relevant que la digitalisation constitue une étape décisive pour une gestion plus efficace et plus transparente.

Il a expliqué que cette plateforme contribuera non seulement à améliorer les interactions entre l'administration et les citoyens, mais renforcera également les relations entre les entreprises et les salariés en simplifiant les démarches administratives et en réduisant les délais du traitement des dossiers.

Ce projet, réalisé en coopération avec l'Organisation internationale du travail (OIT) et avec le soutien de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement, vise à numériser 55 procédures et services administratifs en s'appuyant sur des technologies modernes dans le domaine du stockage et de l'extraction de données en vue de favoriser une gestion optimale des politiques publiques, notamment dans les domaines de l'emploi et du développement des compétences, a expliqué M. Sekkouri.

Aussi, il a mis l'accent sur l'importance de ce projet dans l'amélioration de la compétitivité économique du Maroc, notant que la facilitation des démarches administratives permettra d'améliorer la productivité des entreprises et leur interaction avec l'administration, notamment dans la gestion des ressources humaines, en facilitant notamment l'accès à une information fiable.

M. Sekkouri a réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre en oeuvre de manière optimale le chantier de digitalisation en tant que levier essentiel pour le renforcement de l'employabilité, la promotion de l'inclusion et du développement et l'amélioration des conditions de travail.

De son côté, le directeur du Bureau de l'OIT pour les pays du Maghreb, Halim Hamzaoui, a indiqué que le lancement de cette plateforme numérique est le fruit d'un travail conjoint entre le ministère et le Bureau de l'Organisation.

Et d'ajouter que le ministère a été parmi les premières institutions à adopter un agenda du travail décent et à créer les meilleures conditions possibles, notamment en tirant profit de la transformation numérique, exprimant son voeu que cette expérience soit une source d'inspiration pour les autres pays.

Saluant les efforts du Maroc visant à rapprocher l'administration des citoyens, M. Hamzaoui a fait savoir qu'un ensemble de systèmes et de stratégies numériques ont été développés en droite ligne avec les nouvelles tendances et technologies dans le but d'assurer une gestion efficace au service des citoyens, exprimant la volonté du bureau de l'OIT d'accompagner le ministère à travers l'échange d'expertise technique.

La cérémonie de lancement de cette plateforme s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Suède au Maroc, Jörgen Karlsson, et de plusieurs personnalités de divers horizons.