Maroc: Journées portes ouvertes au sein des instituts d'enseignement et centres socio-éducatifs de l'OAPAM, du 07 au 11 octobre

Rabat — L'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM), présidée par SA la Princesse Lalla Lamia Essolh, organisera du 07 au 11 octobre des journées portes ouvertes au sein de ses instituts d'enseignement et centres socio-éducatifs, sous le thème "Pour un établissement citoyen, ouvert et inclusif".

Cette initiative vise à faire connaître les différents équipements et services offerts par ces établissements au profit des élèves aveugles et malvoyants, indique un communiqué de l'OAPAM.

Cette étape d'ordre organisationnel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de la convention de partenariat signée entre le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports et l'OAPAM dans le but de mettre en avant les compétences professionnelles et les moyens matériels et logistiques dont regorgent les établissements de l'Organisation, ainsi que le rôle primordial de l'OAPAM et de ses sections tant au niveau central qu'au niveau national, souligne la même source.

Cet événement est l'occasion pour l'ensemble des partenaires aux niveaux local, provincial et régional d'interagir positivement afin d'accompagner et de suivre les actions entreprises au sein de ces établissements, conclut-on.