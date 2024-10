Afrique de l'Ouest: Bourse et responsabilité sociétale

Lors de la 8ème édition du Forum African Business & Social Responsibility, qui s'est tenue à Abidjan les 2 et 3 octobre 2024, le Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM, commune aux 8 pays de l'UEMOA), a été distingué par le Jury des Awards en recevant le titre d'Ambassador of the Year.

Cette reconnaissance vient saluer son engagement personnel et l'orientation stratégique qu'il a impulsée à la BRVM pour promouvoir la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au sein du marché financier régional.

Sous sa direction, la Bourse d'Abidjan s'est résolument engagée à promouvoir la RSE depuis plusieurs années.

Cette démarche s'est concrétisée en 2016, lorsque la bourse régionale a adhéré à l'initiative des Nations Unies Sustainable Stock Exchange (SSE).

Elle a pour objectif d'encourager les marchés boursiers à promouvoir des investissements durables, la bonne gouvernance, ainsi que la transparence au sein des entreprises cotées.

La BRVM a mené plusieurs actions visant à inciter les entreprises à intégrer les pratiques de RSE dans leur stratégie.

Parmi celles-ci, on peut citer l'adoption d'un code de gouvernance pour les sociétés cotées, élaboré en collaboration avec l'International Finance Corporation (IFC). Ce code encourage les entreprises à respecter les normes internationales de transparence et de responsabilité sociale.

En juillet 2022, la BRVM a publié un nouveau Règlement Général, avec un accent particulier mis sur l'article 65. Cet article invite les entreprises émettrices, dont les titres sont admis à la cote, à publier des rapports sur leur Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Cette mesure marque une avancée significative pour le marché financier régional, en alignant les entreprises sur des pratiques plus durables et transparentes.

La distinction reçue par Edoh Kossi Amenounve vient reconnaître le travail de longue haleine entrepris par la BRVM en matière de promotion de la RSE.

Cette reconnaissance témoigne de l'influence croissante de la BRVM en matière de développement durable et de bonne gouvernance.

En incitant les entreprises à adopter des pratiques responsables, la BRVM joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la transparence et de la performance sociale des entreprises cotées en Afrique de l'Ouest.