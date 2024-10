Afrique: Jeux scolaires Africains 2025 - L'Algérie abrite la 1re édition en juillet prochain

L'Algérie abritera du 5 au 13 juillet 2025, la 1ère édition des Jeux Scolaires Africains qui réuniront des jeunes athlètes venus des quatre coins du continent, dans un esprit de fraternité, de compétition saine et de promotion des valeurs olympiques, a annoncé l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA).

Cet événement d'envergure, fruit d'une collaboration entre l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) et la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à détecter et former les futurs talents sportifs africains.

"Cette première édition organisée avec l'appui du Comité International olympique (CIO) vise à accompagner les jeunes talents africains jusqu'à Los Angeles et Brisbane, il s'agira d'un moment fort pour le sport africain", a indiqué l'ACNOA.

Le cheminement vers l'organisation des Jeux Scolaires Africains 2025 a été marqué par la signature d'un protocole d'accord de collaboration entre l'ACNOA et la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), en juillet dernier, lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

" Cet accord historique, véritable partenariat stratégique pour l'avenir du sport scolaire en Afrique, vise à renforcer les capacités des jeunes africains à travers le sport et l'éducation, en développant des programmes structurés qui allient compétitions sportives et formation académique", a souligné l'instance africaine.

Plus qu'une simple compétition sportive, les Jeux Africains représentent un véritable tremplin pour la jeunesse africaine, en particulier pour les jeunes talents qui aspirent à se démarquer sur la scène internationale. Ces jeux ont vocation à renforcer le processus de détection des jeunes talents et les préparer à de futures compétitions majeures. Notamment les Jeux Africains de la Jeunesse, qui se tiendront en décembre 2025 à Luanda, en Angola, et les Jeux olympiques de la Jeunesse à Dakar, au Sénégal.

Pour l'ACNOA, cette coopération avec l'ISF a pour but de faire du sport scolaire un pilier central du développement de la jeunesse africaine. " Le sport est un outil puissant, non seulement pour détecter de futurs champions, mais aussi pour inculquer des valeurs comme le respect, le travail d'équipe et la discipline à nos jeunes. Grâce à cet accord, nous ouvrons une nouvelle ère pour le sport scolaire en Afrique", a déclaré le président de l'ACNOA, l'Algérien Mustapha Berraf lors de la signature de l'accord.

De son côté, le président de l'ISF, Laurent Petrynka a rappelé que " le sport commence à l'école, et c'est là que nous devons investir nos efforts pour assurer un avenir radieux pour la jeunesse africaine. Les Jeux Scolaires Africains seront un point de départ essentiel pour bâtir un écosystème sportif solide et durable".

Selon l'instance continentale, "ces Jeux africains contribueront à renforcer la formation des enseignants et des entraîneurs, notamment dans le domaine de l'éducation physique, en leur fournissant des outils et des méthodologies modernes pour encourager la pratique sportive chez les jeunes", ajoutant qu'"en investissant dans le sport scolaire, les gouvernements africains s'assurent de créer un environnement propice à l'épanouissement de la jeunesse et à l'émergence de futurs champions".

En conclusion, les Jeux Scolaires Africains 2025, événement emblématique pour la jeunesse africaine, marqueront un tournant décisif dans l'histoire du sport scolaire en Afrique. Ils ouvrent aussi la voie à une nouvelle génération de talents sportifs et à un renforcement des liens entre les pays africains par le biais du sport et de l'éducation.