Algérie: Ouverture de la 12ème édition du Festival international d'Oran du film arabe

La 12ème édition du Festival international d'Oran du film arabe (FIOFA) a été ouverte, vendredi soir dans la capitale de l'ouest du pays, avec la participation de plus de 60 films de 17 pays arabes, dont plus de 40 oeuvres cinématographiques de diverses catégories, dans le cadre de la compétition officielle.

La cérémonie d'ouverture de cet événement culturel a été marquée par un hommage spécial rendu au réalisateur international algérien Mohamed Lakhdar Hamina, lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes, au réalisateur international Costa Gavras, qui a remporté un Oscar pour le film algérien "Z", ainsi que son épouse, la productrice Michelle Ray Gavras, et l'éminent acteur égyptien Mahmoud Hamida.

Plus de 40 films participent à la compétition officielle de la 12ème édition du Festival international d'Oran du film arabe dans quatre catégories : longs métrages, courts métrages et longs et courts films documentaires, dont 10 films algériens, supervisés par des jurys comptant d'éminentes personnalités du septième art.

D'autre part, cette édition célébrera le cinéma irakien, avec la présentation de plusieurs films irakiens, sous le titre "Un regard sur le cinéma irakien".

Le programme comportera également des ateliers de "représentation artistique", de "découpage technique", une master class animée par le réalisateur Rachid Bouchareb et une autre de critique animée par le libanais Ibrahim Al-Aris, en plus d'expositions d'arts plastiques et d'activités touristiques.