Afrique: 15 PME à la conquête du continent africain

L'ambition entrepreneuriale mauricienne passe à une nouvelle étape avec le programme Xport Accelerator, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Xport Accelerator vise spécifiquement à préparer les petites et moyennes entreprises (PME) mauriciennes à l'exportation sous le régime de l'African Continental Free Trade Area (AfCFTA).

Après un appel à candidatures lancé le 2 septembre, le programme entre désormais dans sa phase opérationnelle, avec la sélection de 15 entreprises. Les 15 PME (voir encadré) se sont réunies lundi au siège de la MCCI, à Port-Louis, pour le lancement officiel de la phase opérationnelle du programme. Cette rencontre marque le début d'un parcours intensif de deux mois, conçu pour révolutionner leur approche de l'exportation et du développement international en Afrique.

Rooma Narrainen, Head of Advocacy et responsable de ce projet au sein de la Chambre, a saisi l'occasion pour brosser un tableau saisissant des opportunités qui s'offrent aux PME mauriciennes. «L'Afrique n'est pas seulement un marché de 1,3 milliard de consommateurs. C'est un continent en pleine effervescence, avec des taux de croissance impressionnants et des flux d'investissements directs étrangers en constante augmentation. Pourtant, seulement 29 % des exportations mauriciennes sont dirigées vers l'Afrique. C'est un potentiel immense qui ne demande qu'à être exploité», a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter que Xport Accelerator vise à mieux préparer les PME, notamment celles dirigées par des femmes et des jeunes, pour une exportation durable vers l'Afrique. «Grâce à ce programme innovateur, les entreprises sélectionnées recevront des conseils sur mesure pour renforcer leur préparation à l'export, et leur capacité opérationnelle, financière et de marketing. Cela leur permettra d'atteindre plus efficacement les marchés africains, qui offrent des opportunités considérables en raison de leur croissance et de leur population en plein essor.»

Julien Warlouzé, consultant auprès de cette quinzaine d'entreprises, et s'appuyant sur son expérience dans ce secteur, a fait ressortir que 80 % des PME choisissent souvent leurs marchés d'exportation en fonction des opportunités. «Xport Accelerator se veut être une force stratégique pour les entrepreneurs. Notre mission est de leur donner les outils pour distinguer les opportunités réelles, pour comprendre en profondeur les implications des accords de libre-échange et pour naviguer dans les eaux complexes des réglementations internationales, entre autres.»

Les trois axes majeurs d'intervention de «xport accelerator»