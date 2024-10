Togo: Une délégation du ministère l'Aménagement et du Développement des Territoires au contact des élus locaux et autres responsables dans les Savanes

Renforcer la synergie entre l'administration centrale et les collectivités locales, sensibiliser les acteurs locaux, établir une coopération plus étroite avec l'État, et optimiser l'appui technique et financier aux communes, en particulier celles touchées par des défis sécuritaires, tels sont les principaux objectifs d'une tournée entamée depuis le début de ce mois d'Octobre par le ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, près d'une dizaine de communes du Nord Togo, dont plusieurs sont des communes pilotes du Projet 33 (P33) de la Feuille de Route Togo 2025. Cette tournée était hier jeudi 03 Octobre 2024 à l'étape de la région des Savanes, où la délégation ministérielle est allée à la rencontre des responsables des communes de Tône 1 (Dapaong), Tône 3 (Tami) et Oti 1 (Mango).

Entre la délégation ministérielle et les administrateurs locaux de ces communes, les échanges ont permis de réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur d'un développement de proximité, visant à réduire les déséquilibres inter et intra-territoriaux. Occasion pour le ministre Gomado d'insister sur l'importance de la cohésion au sein des conseils municipaux, de la solidarité et de la participation citoyenne, des « facteurs essentiels pour la réussite des missions communales » dans la promotion d'un développement harmonieux. Autres sujets ayant fait l'objet de discussion, il y a celui relatif à la sécurisation des réserves administratives, un enjeu crucial pour une gestion optimale de l'aménagement du territoire.

Quant au défi sécuritaire, et celui particulièrement des attaques terroristes qui affectent les Savanes, pour parvenir à le relever, il a exhorté ses interlocuteurs à intensifier leur collaboration avec les forces de sécurité pour assurer la protection des populations. Aussi a-t-il réaffirmé le soutien indéfectible du gouvernement.

On peut, au termes de ces échanges, retenir qu'il s'avère nécessaire de renforcer les capacités locales en matière de mobilisation des ressources financières, tout en intégrant des stratégies de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans les plans de développement des communes concernées. Ces propositions d'action contribueront à définir les priorités du ministère dans les mois à venir, a laissé entendre le ministre.

Inscrit dans le cadre du Projet 33 (P33) de la Feuille de Route gouvernementale 2020-2025, cette tournée vise à doter quinze communes pilotes d'un Plan de Développement Communal (PDC), avec l'appui de la GIZ. En plus de faire le point sur l'avancement du P33, cette initiative permet au ministère de recueillir les attentes et les besoins des communes non couvertes par le projet, afin de les accompagner dans la planification et la mise en oeuvre de leur développement local.

L'objectif principal de cette tournée est de renforcer les liens avec les acteurs locaux, afin de mieux cerner les réalités des territoires et d'orienter efficacement les actions du ministère en faveur des collectivités. Le ministre a profité de sa présence dans la région des Savanes pour réaffirmer le face aux défis sécuritaires, en particulier les. Il a également

Une consolidation des conclusions de cette tournée et une orientation des priorités opérationnelles sont attendues dans les prochains jours pour une présence accrue et efficace de l'État aux côtés des collectivités territoriales. Ceci s'avère indispensable pour un développement local concret.