Togo: Des attestations délivrées aux apprenants et à leurs encadreurs par ADRA TOGO à Tsévié

Célébrée chaque 8 Septembre, depuis 1965, la Journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée en différé le Jeudi 03 Octobre 2024 à Tsévié. Initiative de l'ONG ADRA Togo, le bras humanitaire de l'Eglise adventiste, cette célébration a été l'occasion de faire constater les efforts fournis pour l'alphabétisation des hommes et des femmes de diverses régions et préfectures du Togo. Ainsi, elle a également permis de délivrer des attestations aux encadreurs des apprenants (issus de diverses couches de la chaîne de l'économie togolaise en zone rurale).

Plantant le décor de cette journée, la Directrice régionale de l'Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la femme, Mme Abiola Donko, a indiqué qu'il s'agissait d'une journée dont l'objectif était de « sensibiliser et mobiliser l'opinion publique et les gouvernants sur les enjeux de l'alphabétisation pour les individus et les sociétés ».

Se fondant sur le thème de cette 58ème édition, qui est « Promouvoir l'éducation multilingue : l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix », elle a fait savoir qu'elle devra « permettre au monde de réfléchir sur le rôle que joue l'alphabétisation, en tant qu'outil capable de favoriser non seulement la compréhension mutuelle, la cohésion sociale et la paix mais aussi d'apporter un développement concret en s'appuyant sur la diversité linguistique.

Aujourd'hui le multilinguisme est une pratique courante qui permet de rendre autonome les personnes par l'adoption d'une approche multilingue de l'alphabétisation et de l'éducation basée sur la langue maternelle. Elle est particulièrement efficace de par ses avantages cognitifs, pédagogiques et socio-économiques car contribuera à promouvoir la compréhension et le respect mutuel tout en renforçant les identités communautaires et les histoires collectives.

Pour ce faire, il est essentiel de renforcer l'alphabétisation des peuples par leur diversité pour favoriser et soutenir la cohabitation pacifique des sociétés et garantir un avenir durable. Les politiques inclusives en matière d'alphabétisation doivent prendre en compte les logiques multilingues pour favoriser le sentiment d'appartenance et l'intégration nationale ».

Enfin, a-t-elle salué les efforts de ADRA Togo et ses partenaires sur le programme « Appui à l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales de la région maritime » qui travaillent aux côtés du gouvernement togolais pour aider les personnes analphabètes à travers les centres de formation et d'alphabétisation dans toute la région maritime, et aussi, l'assiduité, la ponctualité et le dévouement au travail des apprenants et aussi des moniteurs.

Coordonnateur du programme IQUALIFE II, Komlan Adovi BUABEN a situé sur les différentes composantes de ce programme. « La première composante, ce sont les moyens de subsistance, la deuxième, c'est la santé avec un accent particulier sur la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les grossesses précoces et non désirées. La troisième composante, nous mettons un accent sur l'alphabétisation fonctionnelle des femmes

. Au sein du programme, nous avons à ce jour 10 centres d'alphabétisation ouverts dans 10 villages de la région maritime, toutes les préfectures ont été prises en compte. Ce jour, nous avons donné des attestations à ceux qui ont fini le programme. Je rappelle que chaque programme a trois ans. Nous avions commencé depuis 2022 et nous sommes à la dernière phase pour les premiers apprenants.

Donc ils ont eu leur attestation. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier ceux-là qui se sont donnés volontairement pour alphabétiser ces femmes. Je voudrais parler des moniteurs d'alphabétisation. Ils ont été formés, ils ont été mis à l'épreuve et je crois qu'il est de bon ton de leur remettre des attestations pour avoir contribué à rendre effective cette autre composante qui est l'alphabétisation fonctionnelle des femmes », a-t-il confié.

Et sur l'utilité d'une telle composante (alphabétisation) et ce qui a motivé à le mettre en place, a dit le Coordonnateur, « Quand vous allez dans nos milieux, vous avez des femmes que nous appelons des femmes leaders qui détiennent une part importante de l'économie mais qui malheureusement n'ont pas eu cette possibilité-là d'aller à l'école, ou elles ont abandonné très tôt l'école.

Elles ont émis le désir d'apprendre à lire, à écrire et surtout à faire la petite comptabilité. Au sein de notre programme, nous leur fournissons le nécessaire qui leur permet à ce jour de savoir lire, d'expérimenter l'écriture et puis de faire des calculs, à partir de là, ça leur permet de bien entreprendre, de bien faire leurs AGR en vue d'une bonne rentabilité. Et de savoir comment faire les comptes, comment ne pas se perdre dans les achats et autres. Ce sont là des outils que nous leur avons donné au sein de ce programme. Elles sont très contentes de ce qu'elles ont eu à acquérir durant tout ce parcours ».

Une joie réellement perceptible chez dame Eya Agbétiafa, venue de Havé et qui suit ce programme d'alphabétisation d'ADRA TOGO depuis seulement le mois de Mai 2024. « Nous étions chez nous, on ne savait pas écrire quand ADRA est venue avec l'idée d'école. On y a adhéré. Aujourd'hui, je sais écrire mon nom, faire des calculs. Si aujourd'hui, je vais quelque part aujourd'hui, je pouvais déchirer tout ce qui est écrit.

Par exemple, nous étions en association, en l'absence de notre premier responsable, grâce au peu que j'ai appris durant les 5 mois que j'ai fait, j'ai pu assurer valablement l'intérim et conduire l'association à bon port. Ce qui ne saurait être possible sans ce que j'ai pu apprendre. Nous promettons poursuivre la voie et aller à termes de cette formation ». Fort du changement que cette formation en alphabétisation, lui apporte dans son quotidien, elle a formulé l'invitation de voir ses autres « soeurs à adhérer à ce programme d'alphabétisation pour y bénéficier et tirer les profits ».

Cette vague 2022-2024, achevée, une autre vague a déjà commencé ce programme d'alphabétisation de trois ans depuis le mois de Mai 2024.

Pour information, au Togo, selon les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie ménages, le taux d'alphabétisation était de 66,5 % en 2018. Il en résulte par conséquence, un taux d'analphabétisme de 33,5 %, qui touche plus de femmes, qui de 44,9 % que d'hommes, 20%. La célébration de cette année aidera à « faire le point des progrès réalisés et mener des réflexions sur les enjeux et les défis de l'alphabétisation pour leurs individus et les sociétés dans un contexte multilingue ».

Ceci dans la mesure où, d'après la Directrice régionale de l'Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la femme, le gouvernement s'est fixé pour objectif « de mobiliser l'opinion nationale et internationale autour de la cohabitation pacifique des sociétés, du respect mutuel et de l'autonomisation par l'approche multilingue de l'alphabétisation, sensibiliser les acteurs des divers domaines de développement sur les opportunités qu'offre l'alphabétisation pour former des citoyens épris de paix ».