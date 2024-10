Angola: Le ministère de l'Agriculture prône une gestion stricte du périmètre de Gangelas

Chibia — Le Ministère de l'Agriculture et des Forêts défend la nécessité pour l'administration de Chibia et les agriculteurs du périmètre irrigué de Gangelas de chercher une meilleure manière de rentabiliser leurs infrastructures, dont la gestion est sous la responsabilité du Gouvernement de Huíla depuis décembre 2023.

Pour le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, Castro Paulino Camarada, qui a visité la zone ce jeudi, il est nécessaire d'utiliser tous les actifs et passifs du périmètre irrigué, pour le rentabiliser et le mettre pleinement en production.

Selon le responsable, l'intention est d'utiliser et d'exploiter correctement les zones de ce périmètre, où existent des conditions pour l'agriculture irriguée de multiples variétés, en admettant la nécessité d'investissements supplémentaires pour réhabiliter les infrastructures.

Il a souligné que le ministère apporte un appui technique et institutionnel, mais que le volet gestion et organisation sera essentiellement mis en oeuvre par l'administration municipale, en collaboration avec les partenaires situés dans le périmètre.

Castro Camarda a garanti que le barrage était en bon état, mais que la quantité d'eau est faible, d'où l'importance de s'intégrer avec d'autres, pour réguler le débit.

Il a informé qu'en plus des plus de mille hectares en exploration dans le périmètre, il existe une zone d'expansion qui n'est pas en opération, avec une zone potentielle à mettre en production.

Le périmètre irrigué de Gangelas occupe une superficie brute de 6 220 hectares, dont 1525 hectares sont irrigués et compte plus de 50 producteurs, parmi lesquels des familles et des entreprises agricoles qui exploitent au moins 1 992 hectares du site.

L'espace est alimenté par l'eau du barrage de Gangelas et dispose d'infrastructures pour soutenir la production agricole, comme le canal, une station de pompage, des réservoirs, des résidences, en plus d'une mini-centrale hydroélectrique et de motopompes qui ont été vandalisées pendant les années.