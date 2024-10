Gabon: Zita Oligui Nguema a effectué une visite marquante au Centre National pour Enfants et Familles de Washington

Ce 1er octobre 2024, Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, a effectué une visite marquante au Centre National pour Enfants et Familles (NCCF) de Washington, accueillie par Ralph Belk, Directeur exécutif de cette institution. Fondé en 1915 en tant qu'orphelinat, le NCCF a évolué pour devenir un pilier essentiel dans le soutien aux enfants sans abri, aux victimes de violence domestique et aux familles en difficulté.

La visite de Madame Zita Oligui Nguema est un engagement renouvelé pour la protection de la jeunesse dans un cadre particulier. En effet, la Première Dame, Zita Oligui Nguema a une Fondation (Ma Bannière), qui partage des objectifs similaires, à savoir la création d'environnements de vie sains et complets pour les enfants et les familles vulnérables. Cette concordance d'intentions a guidé son intérêt pour les missions et le fonctionnement du Centre National pour Enfants et Familles (NCCF).

Durant sa visite, Madame Oligui Nguema a parcouru plusieurs installations du centre, dont la bibliothèque, la garderie, le réfectoire et le gymnase. Son attention méticuleuse aux détails, et aux programmes offerts montre son intérêt pour cette couche sociale de jeunes au Gabon. Elle s'est montrée particulièrement attentive à la manière dont le Centre National pour Enfants et Familles (NCCF), aide chaque année plus de 53 000 enfants et familles grâce à une série de programmes variés, incluant des abris d'urgence, des services d'adoption, et des initiatives de prévention communautaire.

La mission du NCCF, qui vise à offrir un soutien aux personnes ayant subi des traumatismes dans leur enfance, est en harmonie profonde avec la vision de Madame Oligui Nguema. En effet, elle souhaite, à travers ses actions, garantir que chaque enfant et chaque famille vulnérable ait accès aux ressources nécessaires pour guérir et s'épanouir. Son approche proactive, axée sur l'éducation et la formation, ainsi que sur le bénévolat et le plaidoyer, reflète son désir de contribuer à un avenir meilleur pour la jeunesse gabonaise.

La visite de la Première Dame au centre National pour Enfants et Familles, n'est pas seulement un acte symbolique, mais un véritable engagement à long terme envers les enfants et les familles en difficulté. Madame Zita Oligui Nguema, par ses initiatives et son écoute attentive, se positionne comme une fervente défenseure des droits des plus vulnérables, déterminée à bâtir des environnements favorables à leur épanouissement.