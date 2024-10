Togo: Le pays poursuit ses efforts pour renforcer le système financier et l'inclusion financière

Lors de la session ordinaire du Conseil National du Crédit (CNC) pour le troisième trimestre de 2024, le président de la séance,Georges Essowe Barcola, ministre de l'Economie et des Finances, a salué les actions de ses prédécesseurs, tout en réaffirmant l'importance des travaux du Conseil pour l'évolution du système financier togolais.

Le Conseil a également accueilli de nouveaux membres, notamment José Kwassi Symenouh, nouveau président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT), et Alassane Kaboré, représentant de l'Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Togo (APBEF).

Le Conseil a mis en lumière plusieurs enjeux pour les années à venir, notamment la nécessité de mobiliser davantage de ressources pour le financement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME), le développement de l'habitat, et la mécanisation du secteur agricole.

M. Barcola a insisté, lors de son intervention, sur l'importance d'améliorer la qualité des services financiers offerts aux populations, soulignant la mise en place récente d'un comité pour l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers du Togo (OQSF-TG). Cette institution jouera un rôle crucial dans la régulation et la médiation entre les établissements financiers et les consommateurs, tout en renforçant l'inclusion financière.

Un secteur économique résistant

%

Malgré les défis économiques mondiaux, le Togo affiche des perspectives positives. Le taux de croissance économique est estimé à 6,6% en 2024, après 6,4% en 2023. Tous les secteurs, en particulier le secteur tertiaire, contribuent à cette croissance, et les réformes engagées par le gouvernement, dans le cadre de la Feuille de Route Togo 2025, continuent de porter leurs fruits.

Le secteur financier montre des signes encourageants avec une augmentation continue du volume de crédits octroyés au secteur privé.

À fin juin 2024, les créances intérieures ont crû de 4% pour atteindre 1.968 milliards de F.CFA. De plus, les crédits immobiliers ont doublé en un an, tandis que les financements accordés aux TPME représentent désormais 41% du total des concours bancaires. Le secteur bancaire a également vu une amélioration de la qualité de son portefeuille de crédit, avec une réduction du taux brut de dégradation de 9% à 8% entre juin 2023 et juin 2024.

Le Togo continue de se positionner en leader régional en matière d'inclusion financière, avec un taux global d'utilisation des services financiers qui devrait atteindre 88% en 2023. Ce taux confirme la place du pays en tête de la sous-région, reflétant l'engagement des autorités à élargir l'accès aux services financiers à toutes les couches de la population, y compris dans les zones rurales.

Le ministre de l'Economie et des Finances a encouragé une collaboration renforcée entre l'APBEF-Togo et l'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD-Togo) afin de faciliter l'accès au financement pour les TPME, notamment celles situées en milieu rural.

Cette coopération est essentielle pour améliorer davantage l'inclusion financière et soutenir le développement économique du pays.

Le Conseil National du Crédit a réaffirmé son rôle central dans l'amélioration du secteur financier et son engagement à relever les défis à venir, afin de garantir une croissance économique soutenue et une inclusion financière accrue pour tous les Togolais.