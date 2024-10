Afrique: Ouverture du XIXe sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise un événement où se retrouveront en France, pendant deux jours, plusieurs dizaines de chefs d'État et représentants issus des pays membres pour parler de l'avenir de la langue française et des grandes crises internationales du moment. La République du Congo est représentée par Jean-Claude Gakosso, Ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger.

France : C'est une première depuis 33 ans : ces vendredi 4 et samedi 5 octobre, au château de Villers-Cotterêts, dans le nord de la France, à la Cité internationale de la langue française, la France accueille le XIXe sommet de la Francophonie.

Au décompte du jour, ce sont quatre-vingt-huit membres qui se fixent pour ambition commune de promouvoir la langue française partout dans le monde, une langue parlée par 320 millions de personnes sur la planète.

Après la tribune de l'Onu à New York à l'occasion du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale (24-30 septembre 2024), le Ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger est venu en France pour représenter cette fois-ci la République du Congo à cet événement de la Francophonie.

L'OIF devrait officiellement accueillir à cette occasion un nouveau membre de plein droit - le Ghana - alors que l'Angola devrait quant à lui, officiellement, intégrer l'organisation avec le statut d'observateur, tandis que la Guinée la réintègre.

%

Au programme, la première journée est axée sur le numérique et la culture avec pour thème cette année : « Créer, innover et entreprendre en français ». Elle s'achèvera dans la soirée à Paris, avec un dîner au Palais de l'Elysée.

La journée de samedi sera marquée par le vrai temps fort de la manifestation. Dans le cadre d'une séquence plus politique au Grand-Palais, les chefs d'Etat et de gouvernement se réuniront à huis-clos autour d'Emmanuel Macron pour évoquer les grandes crises internationales du moment, à commencer par celle affectant le Moyen-Orient où le Liban - lui-même membre de l'OIF - est la cible de frappes israéliennes, et que l'escalade entre l'État hébreu et l'Iran font craindre un embrasement de toute la région.

Parmi les autres grands sujets à l'ordre du jour, il y aura aussi la situation dans l'Est de la RDC sur lequel Emmanuel Macron va tenter de peser. À ce titre, le président français doit s'entretenir en amont avec le président congolais Félix Tshisekedi ce vendredi matin, et demain samedi avec son homologue rwandais Paul Kagamé. Objectif : favoriser un accord qui puisse permettre, à terme, une désescalade dans la région.

Emmanuel Macron entend faire de ce XIXe sommet de la Francophonie une tribune, un levier, pour l'action diplomatique de la France, mais aussi une étape dans la construction de son nouveau rôle au sein de l'exécutif.

À ce titre, le choix du château de Villers-Cotterêts pour lancer le sommet ne doit rien au hasard. C'est même tout un symbole : le chef de l'État va recevoir ses hôtes dans un édifice dont il a fait sa grande oeuvre culturelle - c'est d'ailleurs lui qui en a souhaité et fait réaliser la restauration - et où, en 1539, François Ier a signé l'ordonnance imposant l'usage du français à la place du latin dans tous les actes de l'administration et de la justice du royaume de France.