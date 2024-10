Afrique de l'Est: Vigilance forte houle et vent fort - Suspension de la liaison maritime entre Mahajanga et Les Comores

Le temps se gâte dans l'Océan indien. Les sorties en mer sont formellement interdites par les autorités entre Mahajanga et les îles Comores.

Quelques semaines après la réouverture de la liaison maritime entre Madagascar et les Comores, celle-ci est de nouveau suspendue. Un communiqué a d'ailleurs été publié par la branche majungaise de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluvial de Madagascar. La raison avancée est le temps qu'il fait actuellement dans l'Océan Indien. Les sorties en mer sont interdites de Mahajanga à Maintirano aux Comores.

Par ailleurs, la liaison Mahajanga Namakia est encore ouverte. La situation, qui prévaut actuellement dans l'Océan Indien, peut expliquer cette décision. En effet, des avis d'alertes ont été publiés par la direction générale de la météorologie du pays. Le premier fait référence à une vigilance vent fort sur le littoral Centre-Est et Nord-Est. Un avis d'alerte rouge est décrété pour la zone située entre Morondava et Ampanihy. Pareil pour le littoral compris entre Toamasina et la baie de Babaomby.

Alerte

Outre le vent fort, la Direction générale de la météorologie prévoit également de fortes houles sur la partie Sud-Ouest de l'île. Une montée en puissance du Tioka Atimo sur les côtes Sud-Ouest et Sud de l'île devrait favoriser la formation de vagues venant du Sud-Ouest et qui devrait s'étendre progressivement sur la côte Centre-Est. Conséquence, la mer sera forte. Le service météo prévoit des vagues de hauteur comprise entre 3 et 3,5 m. Ces vagues peuvent atteindre les 4 m sur les côtes Centre-Ouest et Sud-Ouest. Les difficultés de circulation en mer sont à prévoir à cause de l'élévation du niveau de la mer.