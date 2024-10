Madagascar: Programme Rindra - Une révolution pour l'agriculture malgache

Transformer le secteur agricole à Madagascar. Telle est l'ambition du programme Rindra, qui oeuvre pour améliorer le développement rural et la sécurité alimentaire. Financé par l'Union européenne (UE), à travers le Fonds européen de développement (FED), ce programme affiche de bons résultats. Avant l'intervention de Rindra, Madagascar ne comptait que 15 Fonds de développement agricole régional (FDAR) opérationnels. Grâce au programme, ce chiffre a grimpé à 22, permettant une meilleure répartition des ressources.

Ces fonds offrent un soutien direct aux producteurs agricoles, rendant ainsi l'agriculture malgache plus compétitive et résiliente face aux défis climatiques. Le programme RINDRA a également modernisé les capacités opérationnelles des ministères et des institutions clés en dotant ces entités de matériels roulants et informatiques. Des véhicules adaptés, ainsi que des ordinateurs, ont été fournis pour faciliter le travail sur le terrain. Ces améliorations se traduisent par une gestion plus efficace des projets de développement rural, permettant ainsi aux acteurs de mieux répondre aux besoins des communautés.

Durables

La réhabilitation d'infrastructures vitales, telles que les bâtiments du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) et du ministère de l'Agriculture (MINAE), a également été au coeur du programme. La construction de la Maison de la Diplomatie Verte à Antsahavola illustre cet effort. Ces infrastructures modernisées renforcent la capacité des institutions à soutenir les communautés rurales et à améliorer la gouvernance environnementale. Il est certain que l'ensemble de ces interventions transforme la réalité des populations rurales malgaches.