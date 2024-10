Madagascar: Hippisme / Bevalala - Place à la Journée des Etalons !

Un étalon est un cheval mâle accepté pour la reproduction. L'élevage des chevaux à Madagascar a connu une succession d'étalons au fil des époques. L'AHCEL n'est pas indifférente à ces spécimens, et c'est la raison pour laquelle la troisième réunion, prévue demain 6 octobre à Bevalala, s'intitule « Journée des étalons ».

Sur une distance de 1 700 m, six chevaux feront leurs preuves. Vegas, l'inédit venant tout droit de Toamasina, reste le favori, devant Ariane de Klara, qui commence à gravir les échelons après plusieurs hésitations. Arikenasoa, de l'écurie Hervé Eloi, fera sa rentrée après des mois de convalescence. Arivola Dinah compte sur le talent de l'apprenti Hasimbola Ramiliarimanga, qui évolue actuellement dans la cour des grands.

Les jeunes poulains et pouliches auront aussi leur part de dédicace pour le Prix Irish Tew, importé de l'île Maurice dans les années 1980, lors de la troisième course sur une distance de 1 100 m. La lutte sera féroce entre Boy Star et Bagherra Bin Kalifa.

Ce duel, tant attendu par les turfistes, fera le bonheur du public de Bevalala. Tobornok, importé de France dans les années 2000 et issu de l'élevage du couple Sandor, sera mis à l'honneur dans la 4e course pour les chevaux des catégories II et I. Le Prix Wes Best, dédié à cet étalon né et élevé aux États-Unis, mettra à l'épreuve six chevaux des catégories II et I. Cette journée, placée sous le signe de ces améliorateurs de la race chevaline à Madagascar, réserve beaucoup de surprises.