Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Octobre 2024

Togo : Attaques terroristes dans le nord- Une nouvelle incursion d’un groupe armé fait 19 morts

Une nouvelle incursion d'un groupe armé a eu lieu dans le nord du Togo, dans la localité de Fanworgou, dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre. L'attaque a visé des soldats en patrouille le long des tranchées en construction le long de la frontière avec le Burkina Faso pour tenter d'empêcher ce type d'assaut. Le bilan est lourd : 9 militaires et 10 civils tués. L’information est rapportée par Rfi. Selon le confrère, il y a d'abord eu une explosion, puis un échange nourri de coups de feu, selon des témoins de l'attaque qui s'est déroulée dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre dans la localité de Fanworgou, dans le nord du Togo. Dix civils figurent parmi les victimes, principalement des employés du groupe Ebomaf. Les dix civils tués sont, eux, pour la plupart, des employés de l'entreprise Ebomaf dont la mission est de creuser les tranchées en question. La société déplore également des dégâts matériels : elle a perdu un bulldozer et cinq pelleteuses qui ont été incendiés dans l'assaut. (Source : Rfi)

Bénin : Karimama - Des civils tués par des individus armés non identifiés

Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024, des civils de la commune de Karimama, située dans le nord du Bénin, ont été attaqués par des hommes armés. Karimama, située à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger, a été le théâtre d’une attaque dans le village de Gourou-Kambou, dans l’arrondissement de Birni-Lafia, affirme Banouto. Des individus armés non identifiés ont pris pour cible des civils, entraînant la mort d’au moins deux personnes. Parmi les victimes figurent un éleveur et son épouse, qui ont été sauvagement égorgés vers 2 heures du matin. D’autres sources mentionnent un bilan potentiellement plus élevé, mais cela reste à confirmer. Cette attaque n’est pas un incident isolé pour Karimama. Le 26 septembre 2024, des hommes armés avaient également attaqué les forces de défense et de sécurité béninoises, entraînant de violents échanges de tirs qui ont duré plusieurs heures. Les forces béninoises avaient neutralisé au moins deux assaillants. (Source :acotonou.com)

Sénégal : Sommet de la Francophonie- Bassirou Diomaye Faye n’est pas à Paris

Initialement attendu à Paris pour le sommet de la Francophonie des 4 et 5 octobre 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye se fera finalement représenter. Les raisons de cette modification de programme n’ont pas été officiellement communiquées, mais plusieurs sources proches du Président confirment que cette décision s’inscrit dans le cadre d’ajustements d’agenda postérieurs à sa participation à la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York. (Source : seneweb)

Gabon : Gestion de la transition- Le Président échange avec les diplomates gabonais

Le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu, le jeudi 3 octobre écoulé, avec une délégation de diplomates et fonctionnaires internationaux gabonais conduite par Mireille Sarah Nzenze, ambassadrice, représentante permanente de la République Gabonaise auprès de l’Onu à Genève et à Vienne, rapporte le communiqué de la présidence. Cette rencontre a été l’occasion pour le Chef de l’État d’établir un contact, de s’imprégner des réalités quotidiennes de ses compatriotes diplomates et d’aborder l’actualité nationale, notamment la tenue du dialogue national inclusif et l’organisation prochaine du référendum. Tout en saluant cette initiative louable, les diplomates se sont dits rassurés quant à l’accompagnement du Président de la Transition dans l’exercice de leurs fonctions. (Source : alibreville.com)

Niger : Lutte contre le terrorisme- Arrestation de 40 individus étrangers et saisie d’armes blanches par l’armée

Les Forces de défense et de sécurité (Fds) du Niger ont interpellé 40 individus, tous étrangers, à Tabarkat, dans la région d’Agadez (nord), et ont saisi un important arsenal d’armes blanches, a annoncé l’armée mercredi. Selon leur rapport, « dans la matinée du 30 septembre, les membres des Fds de Tabarkat ont mené une opération surprise dans une zone où se cache un réseau de gangs. Cette opération a impliqué un bouclage suivi de fouilles, ce qui a permis d’arrêter 40 malfrats et de récupérer un important stock d’armes blanches. » (source : aniamey.com)

Burkina Faso : Lutte contre la fraude- La Bmcrf saisit plus de 200 tonnes de produits fraudés et contrefaits

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a organisé une conférence de presse le vendredi 4 octobre 2024 pour présenter des produits fraudés dont certains sont impropres à la consommation. La valeur des produits saisis est de plus de 282 millions de francs CFA. Imaginez-vous un jour en achetant une bouteille de spiritueux, assis parmi vos invités, vous vous vantez de boire des boissons de marque. Pourtant, il s’agit simplement de bouteilles contrefaites dans une maison de fortune par des individus malintentionnés. Ou encore, imaginez-vous achetant un sac de riz de 100 kg alors qu’en réalité, le sac a été modifié et ne contient que 80 kg. ( Source : Burkina24)

Mali: Justice et lois - Youssouf Diawara, proche de l'influent imam Dicko, condamné mais libérable

Au Mali, Youssouf Daba Diawara, coordinateur de la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko (CMAS) de l'imam Mahmoud Dicko, a été condamné ce 3 octobre 2024 à deux mois de prison avec sursis. Il doit être bientôt libéré. Il était poursuivi pour « opposition à l'autorité légitime », après sa participation à une manifestation d'opposition non autorisée. Ses avocats se réjouissent de la prochaine libération de Youssouf Diawara mais déplorent cependant une condamnation jugée infondée. Les proches de Youssouf Diawara sont soulagés, mais aux yeux de ses avocats, il ne s'agit sûrement pas d'une victoire pour la justice. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Révision de la liste électorale - 12 089 lieux d’enrôlement ouverts

La révision de la liste électorale entre dans sa phase active, du 19 octobre au 10 novembre 2024. Relativement à cette opération, le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a déclaré le 2 octobre 2024, que ce sont 12 089 lieux de recensement qui ont été ouverts, à cet effet, sur l’ensemble du territoire national. Il a souligné, lors de sa rencontre à l’espace Latrille Events à Cocody, avec les partis et groupements, la société civile et les médias, en prélude à cette activité de mise à jour du fichier électoral, que 1 088 nouveaux lieux de vote supplémentaires ont été créés pour accueillir les réquérants. (Source : fratmat.info)