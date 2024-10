Madagascar: Agroécologie - Levier du développement socioéconomique dans la région Anosy

Malgré les conditions climatiques difficiles, les paysans du Sud ont réussi à adapter leurs activités agricoles, pour accroître la production. Leurs associations évoquent une amélioration de leur qualité de vie, depuis l'adoption de ces pratiques innovantes.

Solomanana Hary, président d'une association de 32 paysans à Ambovombe, dans la région Anosy, témoigne des changements qu'ils ont expérimentés grâce à l'agriculture agroécologique.

« Nous avons appris des techniques agricoles à travers des formations octroyées par AFAFI Sud. Ces techniques nous ont permis de développer nos activités. On n'est plus contraints de vendre nos zébus pour survivre. Ce soutien nous a aidés à subvenir aux besoins de nos familles et à envoyer nos enfants à l'école », a-t-il indiqué.

À noter que ce programme, déployé dans les régions Anosy, Androy et Atsimo Atsinanana, vise à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en soutenant l'agriculture durable. Ce programme s'inscrit dans une vision plus large de la coopération entre l'Union européenne et Madagascar, axée sur la promotion de la sécurité alimentaire, l'augmentation des revenus des paysans, et le renforcement des initiatives communautaires.

Transformations

Dans la même localité à Ambovombe, Clarisse, une mère de famille s'est spécialisée dans la production de semences et de grains secs, depuis cinq ans. Également bénéficiaire du programme AFAFI Sud, elle a désormais une vision plus optimiste de son avenir et de celui de ses enfants.

« Cette activité n'a pas seulement amélioré notre revenu, mais également notre nutrition. Tout le monde sait que la malnutrition est un problème assez sérieux dans notre région, mais aujourd'hui, nous pouvons compter sur nos propres productions », a-t-elle indiqué. En effet, AFAFI Sud a contribué de manière significative au développement du secteur agricole dans le Sud du pays.

Parmi les réalisations, 10 périmètres hydro agricoles ont été aménagés, un barrage a été construit à Ianabinda, et 33 forages ont été réceptionnés pour améliorer l'accès à l'eau potable. En parallèle, huit magasins de stockage ont été installés, renforçant la capacité des agriculteurs à conserver leurs récoltes.

L'initiative a également permis la production de 250 tonnes de semences par 659 agriculteurs, diversifiant ainsi les cultures et garantissant l'autosuffisance des producteurs locaux. Le reboisement de 868 hectares et la distribution de 6 652 foyers améliorés témoignent d'une approche durable et soucieuse de l'environnement.