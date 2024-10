Afrique: Sommet de l'OIF - Rajoelina appelle à la solidarité de l'espace francophone

Le président de la République et son épouse ont assisté à la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de l'OIF, hier. Sur ses réseaux sociaux, Andry Rajoelina lance un appel à l'unité et à la solidarité au sein de l'espace francophone.

Un credo. Après la Commission de l'océan Indien (COI), à Maurice, lundi, c'est sur la scène de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) que le président de la République, Andry Rajoelina, égrène son message d'unité et de solidarité entre les membres d'une même organisation.

« Le partage d'une langue crée un lien entre différentes nations et partenaires, et met en avant l'unité et la solidarité dont nous devons faire preuve pour faire face à nos défis respectifs », est le message publié par le locataire d'Iavoloha sur Instagram et sur X. Des publications pour indiquer la posture de Madagascar durant le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), un événement qui a démarré hier, à Villers-Cotterêts.

Accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, le président de la République a assisté à la cérémonie d'ouverture d'hier. En tout, trente-et-un chefs d'État et de gouvernement, et sept premiers responsables d'organisations internationales, dont Edgard Razafindravahy, secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI), prennent part au sommet de l'OIF. Le climax des débats se tiendra ce jour, au Grand Palais, à Paris.

Sauf changement, Andry Rajoelina réaffirme de vive voix son appel à l'unité et à la solidarité dans l'espace francophone durant les débats au Grand Palais. Comme il l'indique sur Instagram et sur X, le président demande plus de cohésion au sein de la Francophonie, afin d'appuyer ses membres face à leurs défis spécifiques. Il y a, par exemple, les efforts de résilience face aux conséquences du changement climatique pour les États insulaires. Il y a aussi le défi du développement pour les pays défavorisés.

À s'en tenir à ses précédentes allocutions sur la scène internationale, l'appel à l'unité et à la solidarité des cinquante-quatre États membres de l'OIF, émis par Andry Rajoelina, est aussi par rapport aux enjeux globaux. Le conflit au Proche-Orient et ses conséquences socio-économiques, notamment, tendent à prendre une envergure mondiale. Justement, durant ce 19e sommet de la Francophonie, Madagascar plaide aussi pour la paix.

Paix et souveraineté

« Seule la paix offre le cadre nécessaire pour l'investissement, la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des sociétés. C'est pourquoi Madagascar appelle avec insistance à une action concertée pour rétablir la paix dans les régions en conflit, afin de permettre aux pays en développement de se concentrer sur leur véritable mission : celle de bâtir des sociétés résilientes, prospères et inclusives (...) », est le plaidoyer fait par Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, durant la 45e conférence ministérielle de l'OIF, jeudi.

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, elle aussi, veut « (...) un espace politique et social apaisé, propice à une action de développement durable ». Sur sa lancée, elle y ajoute un autre point, en déclarant, « unissons nos efforts pour un multilatéralisme rénové où tout le monde trouve son compte ». À la tribune des Nations unies, durant le Sommet de l'Avenir en septembre, la Grande Île a également défendu cette idée d'un multilatéralisme plus inclusif et équitable.

Hôte et président du sommet, Emmanuel Macron, président français, soutient que « l'agenda que porte la Francophonie est un agenda de paix et de développement durable ». Il ajoute ainsi, « j'en suis convaincu, la Francophonie est un espace d'influence diplomatique qui nous permet d'embrasser les enjeux du siècle. (...) Je crois profondément que la Francophonie est un lieu où nous pouvons, ensemble, porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète (...) ».

Le chef d'État français demande alors à la Francophonie de parler d'une seule voix face aux conflits à travers le monde et « de défendre une vision où il n'y a pas de double standard, où toutes les vies se valent, pour tous les conflits à travers le monde. Où nous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes ». S'agissant de souveraineté, d'intégrité territoriale, par ailleurs, la France et Madagascar ont toujours un différend à résoudre, celui sur les îles Éparses.

Les valeurs de la Francophonie soulignées durant la cérémonie d'hier, à Villers-Cotterêts, assaisonnées d'une bonne volonté politique de part et d'autre, devraient faciliter la résorption du différend sur les îles Éparses. Le Commonwealth a, d'autant plus, donné un bon exemple. Le Royaume-Uni vient de reconnaître la souveraineté de l'île Maurice sur l'archipel des Chagos. À bon entendeur...