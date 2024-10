Madagascar: 45e Grand Rallye international de Madagascar - Les leaders poursuivent leur course au titre

Les amoureux de la vitesse et de la sensation forte seront gâtés. Trente-et-un équipages seront en lice au Grand Rallye international de Madagascar, organisé par Asatana, du 11 au 13 octobre.

Rien n'est encore joué. La course au titre se poursuit et se dispute entre les trois leaders provisoires du championnat. Ils sont tous les deux de l'association sportive de l'automobile club de Madagascar (Asacm). Ces trois équipes figurent bel et bien dans la liste des trente-et-un équipages engagés pour la 45e édition du Grand Rallye International de Madagascar (Grim).

Celui-ci est organisé par l'Association de sport automobile de Tananarive (Asatana), les 11, 12 et 13 octobre et compte pour la quatrième et avant-dernière manche du Championnat de Madagascar des rallyes. L'équipage champion national en titre, Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala, au volant d'une Subaru, occupe la position de leader après un parcours sans faute de trois victoires consécutives. L'Enfant Terrible accumule à l'issue des trois premières manches 163 points.

Fred s'est hissé à la deuxième marche du podium durant les trois premiers rallyes de la saison. Le duo Fréderic Rabekoto-Mick Rakotoarinosy sur Subaru occupe la seconde place, crédité de 143 points. Un autre jeune pilote du club Asacm, Aro Kiady Rajemison, navigué par sa mère Ramiakatsoavina, aux commandes d'une Subaru, se trouve à la troisième place, accumulant 95,75 points. Aro Kiady avait complété le podium lors des deux dernières manches.

Grand bond

Remporter ce Grim qui est à coefficient 2, permettra au vainqueur de faire un grand bond et de prendre le large loin devant au classement du championnat, à la veille de la dernière manche. Après avoir quasi échoué durant les précédentes manches de la saison, les jumeaux Rasoamaromaka, Faniry sur une Peugeot 208 T16 et Mika au volant d'une Mitsubishi Lancer Evo X, tenteront de rectifier leur tir et faire mieux à ce rallye d'endurance de douze spéciales longues en tout de 187km.

Deux épreuves spéciales sont au programme de la première journée du vendredi, six autres pour la deuxième et quatre ES pour la troisième et dernière journée. Ce rallye international sera surtout marqué par la participation du jeune champion réunionnais sur asphalte, Esteban Marchand âgé de 23 ans qui va conduire une Peugeot 306 16S. Ce sera un défi pour lui de se mesurer avec les grosses pointures du pays pendant sa découverte d'un rallye terre dans la Grande Ile.

Les engagés

1-Fred-Mick Asacm-Asacm) Subaru

2-Anjabob-Elie Jo (Asa Tana-Asa Tana) Land Rover Defender

3-Ulysse-Irina (Gojanga-Gojanga) Toyota Celica

4-Faniry-Mahents (Tfm-Asacm) Peugeot 208 T16

5-Toky-Delkman (Gojanga-Gojanga) Peugeot 205

6-Mathieu-A. Tahina (Asacm-Asacm) Subaru

7-Freddy-Dis (Ama-Ama) Isuzu D-Max

8-Yves Mau-Alain (Asa Tana-Asacm) Mitsubishi

9-Mika-Fafah (Tmf-Tac's) Mitsubishi Lancer Evo

10-Jacques-Ny Anjara (Asacm-Asacm) Canam

11-Ndrianja-Mickael (Asacm-Acct) Subaru

12-Ra-Vince-Gasy Fotsy (Tmf-Tmf) Subaru

13-Tefy-Maurice (Msa-Msa) Peugeot 205

14-Ramah-Rivo Kel (Fmmsam-Tmf) Citröen C2

15-Aro Kiady-Fanja (Asacm-Asacm) Subaru

16-Betojo-Doda (Asacm-Asacm) Peugeot 205

17-Herman-Koloina (Tmf-Tmf) Subaru

18-Juan-Ny Itokiana (Fmmsam-Fmmsam) Clio

19-Andy TTA-Tovonen (Fmmsam-Fmmsam) Clio

20-Esteban-Patou (LSAR-Gojanga) Peugeot 306

21-Onja-Meme (Tmf-Asacm) Subaru

22-Bobo Jr-Harivony (Tac's-Tac's) Subaru

23-Rado Raben-Andy Raben (Msa-Msa) Citröen Saxo

24-Dani-Irdo (Asa Tana-Asacm)

25-Johan-Mbolabah (Fmmsam-Asacm) Citröen C2

26-Lucas-Nini (Asa Tana-Asacm) Subaru

27-Toony-Dylan (Asacm-Asacm) Peugeot 205

28-Babaiba-Dahoby (Fmmsam-Run Mada) Peugeot 205

29-Texinno-Kash (Msa-Msa) Citröen C2

30-Legah-Naina (Asacm-Asacm) Peugeot 206

31-Road-Miangaly (Acct-Acct) Subaru