Madagascar: Madajazzcar - Hommage à Dédé Rabeson et à Bara Ravaloson

À sa 35e édition, le festival international Madajazzcar est lancé en grande pompe. Jusqu'au 13 octobre, cette édition rassemble passionnés et jeunes talents du jazz.

L'art universel de la musique jazz est célébré lors de Madajazzcar. La 35e édition du festival international Madajazzcar, lancée en grande pompe ce jeudi soir, a marqué les esprits avec un hommage poignant aux jazzmen disparus cette année. Le festival, qui s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux du jazz, a débuté par une prestation émotive du groupe de Datita Rabeson, rendant hommage à son père, le saxophoniste Dédé Rabeson.

Sur la scène de l'auditorium Havoria Anosy, durant 46 minutes d'intensité pure, Datita Rabeson a fait vibrer les cordes de sa guitare, accompagné de Titi Razakamiadana au saxophone, Do Andriambelo à la basse, et Mihaja à la batterie. Ensemble, ils ont démontré que la musique transcende les mots, créant une communion à travers leurs seuls instruments. « Madajazzcar est devenu une véritable institution culturelle. Ce festival symbolise la paix, la passion et l'unité de tous », souligne Jackie Ranarison, organisateur de l'événement.

Langage universel

La soirée a pris une autre tournure émotive lorsque Vatsiahy Ravaloson a rendu hommage à son oncle, le bassiste Bara Ravaloson. Accompagné de Samy Andriamanoro au piano, Tahiry Andriamanoro à la batterie et Elsie au micro, le groupe a interprété en jazz des classiques tels que « Koragna mangingigny » de Jean Fredy et « Hiara-mihira» de Rado Rakotorahalahy, entre autres. Un moment fort de la soirée a été la fusion des deux groupes, celui de Datita Rabeson et d'Elsie, pour interpréter ensemble des morceaux en anglais, offrant au public une synergie musicale inoubliable.

Le festival ne s'arrête pas là. Les jeunes talents jazz de l'Alliance Française Andavamamba ont pris le relais hier avec des animations musicales au Lycée Ampefiloha et à l'AFT Andavamamba, confirmant que la relève est prête à assurer la pérennité du jazz. Jusqu'au 13 octobre, la célébration du jazz continue dans divers lieux emblématiques. Ce jour, la Zone Zital à Ankorondrano accueillera des musiciens engagés dans la préservation de l'environnement dans le cadre de l'exposition « Antson'ny tontolo miaina », avec des artistes tels qu'Anjara Rakotozafiarison, Vatsiahy Ravaloson et Sandratra.

Ce soir, l'artiste Betia sera au Fara West à Faravohitra à 20 heures, tandis que Weaver Trio enchantera le Trano Bongo à Tanjombato à la même heure. Ce dimanche, Rija Ramanantoanina montera sur scène avec Anaa Sisters et Elsie pour un concert exceptionnel au FJKM Ambatonakanga. Enfin, un grand hommage à Fanaiky, jazzman incontournable, se déroulera ce lundi à l'Havoria Anosy avec la participation de son groupe, Solomiral.