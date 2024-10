Madagascar: Rugby-WXV3 - Les Ladies Makis s'inclinent face au Hong Kong

Madagascar, dans la deuxième rencontre de la WXV3, phase qualificative à la Coupe du monde 2025 en Angleterre, a perdu pour la seconde fois son match, cette fois-ci contre le Hong Kong, hier sur le terrain de Sevens Stadium de Dubaï. Avec un gabarit presque similaire, les Hongkongaises, plus techniques, ont dominé les cinq premières minutes.

Se campant dans le camp adverse, elles ont perdu la balle, à deux mètres de l'en-but malgache, ratant de peu un premier essai contre les Ladies Makis. Dominatrices dans la possession du ballon en déployant des jeux basés sur la recherche d'une touche, elles ont maitrisé la circulation du ballon.

Felana, après une faute, a écopé d'un carton jaune après onze minutes de jeu, laissant ses coéquipières jouer en infériorité numérique. La sanction a été immédiate car c'était une occasion pour les Hongkongaises d'ouvrir le score avec un premier essai marqué à la 14e, 7-0.

Retour de Felana sur le terrain à la 22e et petit arrêt du match pour se rafraîchir.

Trop de fautes au sol

Le deuxième essai de Hong Kong est intervenu à la 29e minute et le score est de 14-0. Pour donner plus de rapidité aux joueuses malgaches, Virginie a été remplacée par Laurence pour Madagascar. Mais plus fluides dans le maniement de la balle et très confiantes, les Hongkongaises ont marqué leur troisième essai après trente-sept minutes de jeu pour mener 19-0, à la fin de la première partie.

Au début de la seconde période, les joueuses malgaches ont montré un jeu plus vif. Plus conquérantes et dominatrices durant les cinq premières minutes, elles ont réussi à garder le ballon pendant plus de cinq minutes.

Avec cette séquence de possession, les Ladies Makis ont approché de dix mètres la ligne de Hong Kong, mais elles ont encore une fois gâché l'occasion en perdant la balle. Sur une erreur de leur défense, leurs adversaires ont marqué un nouvel essai pour mener 26-0 à la 19e minute, puis un autre à la 60e (33-0).

Le coach des Ladies Makis ont fait sortir Felana et fait entrer Nandrianina à la 61e pour donner plus de rapidité aux attaques malgaches. Sur un temps fort de cinq minutes des Ladies Makis, ont marqué leur premier et unique essai à la 66e, 7-33. Le score final a été de 38-7 en faveur des Hongkongaises.

« Les Ladies Makis ont essayé de riposter contre Hong Kong. Malheureusement, elles ont commis trop de fautes au sol donnant des munitions à l'équipe adverse. Nos joueuses devaient jouer au ballon et éviter le dégagement au loin quand elles détiennent le ballon », confie Eric Randrianarisoa, entraineur de la Savonnerie Tropicale Milalao ou STM.