Madagascar: Antanimora Sud - Le maire d'Imanombo arrêté

Les habitants de la commune rurale d'Imanombo Sud, située dans le district d'Antanimora Sud, région Androy, ont dénoncé leur maire lors du passage de la ministre de l'Intérieur, Niritsoa Rahajavololoniaina, et du député Goulamaly Jacques Bruno Fils dans la commune, le 18 septembre dernier.

Ils l'accusent d'être le complice principal des bandits dans les attaques qui ont survenu dans la commune et ses environs vers la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Ils ont même pointé du doigt un responsable des Forces de l'ordre, en poste à Imanombo, et un autre à Beraketa. Le maire aurait servi de point de renseignements pour les Dahalo sur les emplacements des zébus.

Les gendarmes auraient fourni des armes pour les voleurs. Un leader des Dahalo, suspecté dans l'incendie du fokontany entier d'Andembegne, a également été mentionné maintes fois. La semaine dernière, les Forces de l'ordre sont venues arrêter le maire d'Imanombo et, d'après une source locale, celui-ci a été emmené à Ambovombe, chef-lieu de la région Androy. Le gendarme en poste à Imanombo a été affecté de suite selon les renseignements locaux.

Depuis l'arrestation du maire impliqué dans les vols de zébus et les incendies de villages, et à l'issue des enquêtes menées, près de six cents têtes de zébus ont été restitués à leurs propriétaires. Des zébus disparus depuis cinq ans ont même été retrouvés. Une vaste opération de lutte contre l'insécurité est menée dans la région Androy et une partie de la région Anôsy.

Les communes d'Imanombo, Ampamata, Ifotaka, Isoanala, Andriry Betroka et Beraketa, ayant été les fiefs des Dahalo depuis des années, sont notamment concernées par l'opération d'assainissement. Les forces mixtes utilisent un hélicoptère et les moyens déployés sont importants.