Angola: Le pays et l'Espagne discutent du renforcement de la coopération

Luanda — L'Angola et l'Espagne ont analysé vendredi, à Madrid, l'approfondissement de la coopération bilatérale, au cours de la IIIe réunion de consultations politiques au niveau des secrétaires d'État des deux pays.

Au cours de la réunion, les délégations ont évalué l'état actuel de la coopération bilatérale et les perspectives d'expansion, en se concentrant sur les domaines politico-diplomatique et économique.

Cette rencontre fait partie de la stratégie de l'Angola visant à renforcer sa présence sur la scène internationale, ainsi qu'à élargir et consolider ses relations avec l'Espagne dans les domaines les plus variés, tels que la politique, l'économie, la culture, la science et la sécurité régionale .

Intervenant à l'événement, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça, a déclaré que l'Angola investissait dans la création de diverses infrastructures pour soutenir son développement économique, citant comme exemple le corridor de Lobito et le nouvel aéroport international Dr António Agostinho Neto.

Esmeralda Mendonça a souligné l'importance de ces infrastructures en tant que piliers fondamentaux pour l'augmentation du commerce et des investissements entre l'Angola et ses partenaires, dont l'Espagne.

%

Le diplomate a présenté au gouvernement espagnol les conditions et politiques favorables mises en oeuvre par l'Exécutif angolais en vue d'attirer les investissements étrangers, invitant les hommes d'affaires espagnols à participer activement aux différents secteurs économiques de l'Angola.

Sur le plan politico-diplomatique, elle a souligné le rôle du Chef de l'État angolais, João Lourenço, dans la résolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et d'autres problèmes de sécurité et de stabilité sur le continent africain, une position largement soutenu par le Royaume d'Espagne dans le cadre de la coopération régionale.

La IIe réunion de consultations bilatérales au niveau des secrétaires d'État entre les gouvernements angolais et espagnol a eu lieu à Luanda, lors de la visite de travail en Angola d'Ildefonso Castro López, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Espagne.

Le cadre actuel des relations de coopération entre les deux pays se développe dans un vaste contexte historique, politico-diplomatique, économique, commercial, technique et culturel, dont l'approfondissement a été marqué par un échange réciproque de visites de haut niveau entre les autorités angolaises et espagnol.