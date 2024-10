Cote d'Ivoire: Production de biocarburant - L'Anader restitue les résultats du projet biodiesel

La cérémonie de restitution des résultats du projet biodiesel en Côte d'Ivoire à partir des graines d'hévéa s'est tenue, le 1er octobre 2024, au Plateau. Ce projet porté par l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader), marque une étape importante dans la valorisation des sous-produits agricoles en biocarburant.

Le biocarburant désormais une composante clé de la transition énergétique en Côte d'Ivoire ? Tout porte à le croire, avec la restitution des résultats du projet biodiesel en Côte d'Ivoire à partir des graines d'hévéa

Sidiki Cissé, directeur général de l'Anader, a salué les résultats prometteurs du projet et a appelé à la mise en place d'un cadre législatif pour structurer et soutenir la filière biocarburant. « Ces résultats encourageants obtenus permettent de se projeter pour une prochaine étape, celle de la production industrielle des biocarburants en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré. Il a également souligné les avantages stratégiques de cette filière pour le pays, notamment en termes de souveraineté énergétique, de valorisation de la biomasse agricole et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Adama Kouadio, chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivirières, a exprimé le soutien du gouvernement à cette initiative. « Nous devons aller plus loin, vers une production industrielle. Le ministère accompagnera ce projet interministériel en facilitant les interactions avec les autres ministères concernés », a-t-il affirmé.

Lancé en juillet 2022 avec la signature d'un accord tripartite, le projet a franchi plusieurs étapes importantes, dont le recrutement en 2023 d'un assistant technique chargé de superviser la phase pilote. En 2024, la SIR a rejoint le consortium, facilitant ainsi la production de 1500 litres de biodiesel, suivie de tests de compatibilité-moteur sur un autobus de la Sotra. Ces essais réalisés entre août et septembre 2024, ont confirmé la viabilité du biodiesel à base de graines d'hévéa pour une utilisation à grande échelle.

Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de diversification énergétique en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables. En effet, au-delà de la production de biodiesel, des initiatives de biométhanisation sont également en cours dans d'autres régions du pays, notamment à Sikensi et Agboville.

L'ambition affichée par le gouvernement et ses partenaires est claire : faire de la Côte d'Ivoire un leader dans la production de biocarburants en Afrique de l'ouest. Ce projet pourrait non seulement générer des revenus additionnels pour les agriculteurs, mais également réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et contribuer à la lutte contre le changement climatique.