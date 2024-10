Madagascar: Séminaire national - Les olympiens guident les athlètes de haut niveau

Les olympiens, experts en certaines disciplines et médecins, ont partagé leurs expériences aux athlètes de haut niveau. Trente-cinq athlètes, désignés par leur fédération respective, ont bénéficié du séminaire national des commissions des athlètes qui en est à sa troisième édition.

Initiée par le Comité olympique malgache (COM), la formation a duré deux jours et a pris fin hier, au siège du COM à Ivandry. Une quinzaine de fédérations et associations nationales y ont été représentées, en l'occurrence celles du volleyball, judo, parkour, tennis de table, voile, athlétisme, boxe, badminton, natation, cyclisme, pétanque, escrime, haltérophilie et tennis.

Le séminaire a été animé par des olympiennes comme l'icône de la natation Bako Ratsifandrihamanana, l'haltérophile Nathalia Rakotondramanana et Vania Ravololoniaina,... Ces dernières ont fait rêver leurs cadets et les ont incités à suivre leur trace.

De nombreux thèmes ont été abordés, entre autres, le parcours d'un olympien, la carrière professionnelle sportive après la période en tant que compétiteur, le management et la création d'entreprises dans le domaine, les démarches pour convaincre les sponsors, l'introduction à la médecine du sport, les produits dopant et leurs effets néfastes... Ces athlètes auront comme mission d'appliquer et de partager leurs acquis au sein de leur club ou de leur fédération respective.