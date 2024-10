Madagascar: Opposition - Le Firaisankina vole en éclats

Rien ne va plus au sein de Firaisankina, la plateforme regroupant l'opposition. L'incident déclenché à Mahajanga par les partisans de Siteny contre le candidat désigné, Rivo Rakotovao, a mis le feu aux poudres. Désormais, la tension est palpable entre les députés Fidèle Razara Pierre et Christian Afakandro. Les échanges, de plus en plus houleux, avec des révélations publiques, laissent entrevoir une fracture profonde au sein du mouvement.

Au bord de l'explosion. Telle est la situation actuelle de la plateforme de l'opposition Firaisankina. Des malentendus concernant les prochaines élections municipales entraînent une guerre interne, marquée par des échanges houleux entre les membres. Pas plus tard qu'hier, le député élu à Mahajanga I, Christian Afakandro, pro-Siteny, a échangé des propos virulents avec son compère d'Ambatondrazaka, Fidèle Razara Pierre. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont devenus le champ de bataille des deux députés.

Au fil des échanges entre les deux parlementaires, le ton continue de monter et un risque de division de la plateforme se profile. Marc Ravalomanana, co-président du Firaisankina, se veut tout de même rassurant sur la situation de la plateforme. Il continue, malgré les faits, de prôner l'union des cinq partis politiques composant le Firaisankina. « Le Firaisankina est toujours ensemble. Nous sommes toujours cinq malgré quelques incompréhensions qui n'ont aucun effet sur notre union », a-t-il déclaré à Alarobia jeudi dernier.

Depuis le début de cette affaire, le chef de l'opposition, Siteny Randrianasoloniaiko, reste silencieux. Il n'a pas encore donné sa position sur la situation de Christian Afakandro. Les gestes du député sont considérés par certains comme une insubordination et comme un acte de bravoure par d'autres. C'est pourtant les pro-Siteny qui attaquent la candidature de Rivo Rakotovao à la mairie de Mahajanga, qui se présente au nom du Firaisankina. Ils obtiennent finalement gain de cause et l'ancien président du Sénat a dû se présenter au nom du HVM.

Origine

Au début, ce conflit interne est causé par la contestation, par les pro-Siteny de Mahajanga menés par Christian Afakandro, de la candidature de Rivo Rakotovao. Selon le député, le président national du HVM n'est pas le candidat adéquat pour l'Hôtel de Ville de Mahajanga.

« Nous ne voulons pas d'un candidat parachuté [...] Nous ne sommes pas de la génération qui se contente de seulement dire oui. » Ce sont ces mots dans une vidéo pour contester l'ancien chef d'État par intérim.

Depuis, les réactions pleuvent et les critiques à l'encontre du parlementaire s'intensifient. C'est à ce moment-là que l'élu d'Ambatondrazaka entre en scène. Il fustige le comportement de son collègue et l'accuse de manque d'éthique et de maturité politique. Des membres de la coalition demandent même l'exclusion des pro-Siteny du Firaisankina. D'autres vont même plus loin en demandant la destitution de Siteny Randrianasoloniaiko en tant que septième vice-président de l'Assemblée nationale et de son statut de chef de l'opposition.

Malgré les tentatives d'apaisement de Marc Ravalomanana et des autres membres de la plateforme, l'union des membres et la coalition des cinq partis politiques risque de voler en éclats avant la tenue des élections municipales et communales. Pour rappel, l'alliance, regroupant le TIM, le HVM, l'APM, Tsara Tahafina et les partisans de Siteny connaît des dysfonctionnements depuis ses débuts.

Avant la présidentielle de l'année dernière, le patron du Mihava Tour, alors candidat, va à l'encontre de la plateforme (appelée à ce moment collectif des candidats) et part en campagne électorale en solo. Avant les législatives du mois de mai, le collectif se divise et le Firaisankina voit le jour. Actuellement, ce dernier va droit vers une prochaine division.