Madagascar: Midirama

Un Proche-Orient devenu une véritable poudrière. Ce sont des Malgaches harassés et finalement résignés qui subissent les délestages et les coupures d'eau imposés par la Jirama à cause des problèmes climatiques actuels. Le mot sécheresse n'est pas un vain mot et les journalistes qui ont été emmenés à Andekaleka ont pu le constater. Les réserves d'eau qui font tourner les turbines sont taries et l'alimentation en électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo est réduite de moitié.

Les consommateurs de la capitale subissent leur calvaire quotidien avec résignation car on leur a fourni des explications qui tiennent la route, mais qui n'empêchent pas leur mécontentement. Les manifestations de protestations ont lieu dans différents quartiers de Tana le soir et les autorités laissent faire. Les forces de l'ordre qui sont présentes ne font qu'empêcher les débordements.

Les solutions envisagées par les responsables ne s'appliquent qu'à court terme, mais si elles sont effectivement mises en oeuvre, elles ne feront que soulager provisoirement les consommateurs. Le début de la saison des pluies au mois de novembre est attendu impatiemment par les services techniques de la Jirama. Des mesures ont été prises en Conseil des ministres et l'on verra leur efficacité à l'usage.

Les contingences de la vie quotidienne des Malgaches sont réelles, mais elles ne les empêchent cependant pas de suivre les remous de la vie politique à l'approche de la date du scrutin du 11 décembre. Les passes d'armes qui ont eu lieu au sein de la plateforme Firaisankina entre Fidèle Razarapera et Afakankandro Christian ont surpris l'opinion.

%

Marc Ravalomanana et Siteny Randrianasoloniaiko ont très vite fait de mettre un terme à la dissension qui a régné. La campagne électorale, qui n'a pas encore commencé, risque de réserver bien des surprises si des conflits se multiplient au sein des alliances politiques s'étant nouées.

A Antananarivo, les candidats sont déjà sur la ligne de départ et les stratégies sont bien établies pour convaincre les électeurs. L'état-major du TIM est rassemblé autour de Tojo Ravalomanana et prépare soigneusement son plan de reconquête de la mairie de Tana. Les membres de l'IRMAR commencent à se montrer et forment la garde rapprochée de Harilala Ramanantsoa.

Gascar Fenosoa et Tahina Razafinjoelina comptent sur la qualité des propositions de leur programme et de leur force de conviction. Dadafara, Ndriana Razanamasy et Monja Roindefo, sont pour le moment en retrait, mais ils devraient bientôt entrer dans le vif du sujet et faire connaître leurs projets pour redorer le blason de la capitale.

La planète a les yeux fixés sur le Proche-Orient et le danger qui guette cette région ultrasensible. Le feu couve et est entretenu par Israël et l'Iran, les deux ennemis irréductibles de cette partie du monde. L'état hébreu n'a pas encore réussi à décapiter totalement le Hamas et continue sa stratégie offensive contre le mouvement palestinien. Il a ouvert un second front sur sa frontière Nord et a entamé une campagne de bombardements au Liban visant à détruire toute la chaîne de commandement du Hezbollah. Comme à Gaza, les raids aériens ont fait énormément de victimes civiles, mais ont tué des chefs militaires. La mort de

Hassan Nasrallah, le prestigieux leader du mouvement Chiite a provoqué la réaction de l'Iran qui a envoyé deux cents missiles sur Israël. Le cabinet de guerre israëlien s'est dit déterminé à riposter et prépare une réponse à la mesure de la gravité de l'attaque subie. De son côté, le Guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, dans une prêche incendiaire, a affirmé que son pays était prêt à la guerre. Les Etats- Unis veulent encadrer leurs alliés israéliens et les empêcher de d'accomplir l'irréparable.

Les Malgaches vivent tant bien que mal leur galère quotidienne où les coupures d'eau et d'électricité sont devenues la normalité. Ils ont, comme d'habitude, réussi à s'adapter, mais cette fois-ci, ce sera beaucoup plus dur qu'avant. Ils restent aujourd'hui aussi à l'écoute d'un monde extérieur qui peut être bouleversé par une guerre ne disant pas son nom au proche orient. Les jours à venir permettront de voir si la communauté internationale saura contenir la tension qui est en train de croître dans cette région devenue une véritable poudrière.