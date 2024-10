Madagascar: Séminaire national des athlètes - Quarantaine de participants certifiés

Les 3 et 4 octobre, le Comité Olympique Malgache (COM) à Ivandry a accueilli la troisième édition du séminaire national des athlètes, réunissant environ quarante participants issus de diverses disciplines sportives. Après quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, cet événement s'est voulu être une plateforme de partage et de formation pour les athlètes malgaches.

Organisé par la commission des athlètes du COM, le séminaire a rassemblé des représentants de fédérations olympiques et non-olympiques, comme le judo, le handball, le tennis, la voile, le Parkour, l'escrime, l'haltérophilie et la natation. Des athlètes de différentes régions ont également été présents, dont un représentant de l'athlétisme de Fianarantsoa et un escrimeur d'Antsirabe.

Parmi les participants, l'olympienne Holy Antsa a partagé son expérience avec les autres. Lors de la cérémonie de clôture, chaque athlète a reçu une certification attestant de sa participation.

« Ce séminaire a permis aux athlètes d'acquérir des connaissances sur les opportunités internationales qui s'offrent à eux. Nous avons inclus des séances sur la médecine du sport et le dopage, essentielles pour garantir que les athlètes malgaches respectent les normes internationales », a déclaré Nathalia Harinelina Rakotondramanana, présidente de la commission des athlètes.

Tsantaniony Hariniaina, championne de Madagascar de tennis, a souligné les bénéfices de sa participation : « J'ai appris que, même après une carrière sportive, il est possible de se tourner vers l'entrepreneuriat. Ce séminaire nous a également enseigné les démarches pour obtenir des sponsors et l'importance de la solidarité entre athlètes de différentes disciplines ». Les organisateurs visent à élargir cette initiative à l'ensemble du territoire malgache, afin de former un maximum d'athlètes aux standards internationaux.