Maroc: Fès-Meknès - Lancement des services vitaux au CHU Hassan II et de 30 centres de santé urbains et ruraux

Rabat — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a lancé vendredi, dans la région de Fès-Meknès, des services vitaux au Centre Hospitalier Universitaire Hassan II et 30 centres de santé urbains et ruraux.

Lors d'une visite de travail dans la région, M. Ait Taleb, qui était accompagné du Wali de la Région, Said Zniber, en présence des élus, a donné le coup d'envoi des services de "l'Institut de Cardiologie", et du service de psychiatrie, en plus du lancement des travaux de réhabilitation et d'extension du service de radiologie, et la construction de l'hôpital d'urgence au CHU Hassan II de Fès, indique le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué.

Par la même occasion, le ministre a lancé les services d'un ensemble d'établissements de santé au niveau des provinces de Sefrou, Boulemane, Fès, Meknès, El Hajeb, Taza et Moulay Yaacoub, ajoute-t-on.

Le lancement des services de l'Institut de Cardiologie et du service de psychiatrie, et des travaux d'extension et d'aménagement du service de Radiologie, et de construction de l'hôpital d'urgence s'inscrit dans le cadre du renforcement des services de santé, notamment au niveau des services vitaux au sein du Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès.

Ce lancement s'inscrit également dans le cadre de la structuration globale des différents établissements de santé publique, y compris les centres hospitaliers universitaires, ainsi que du renforcement des soins à leur niveau, relève la même source.

A terme, ces initiatives permettront d'améliorer la prise en charge des maladies cardiovasculaires et d'offrir des soins adaptés en santé mentale ainsi qu'en médecine d'urgence et en radiologie médicale répondant ainsi aux besoins croissants en matière des services de santé, tout en allégeant la pression sur les services fondamentaux de l'établissement.

Ainsi, dans le cadre de la continuité de la politique du ministère relative à la réhabilitation des infrastructures de santé dans les différentes régions du Royaume, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, relatives à une réforme profonde et radicale du système national de santé afin d'assurer la mise en oeuvre optimale du chantier de la généralisation de la protection sociale et de la couverture sanitaire universelle, le ministre, accompagné du Wali de la région de Fès-Meknès et des gouverneurs des provinces concernées, a lancé les services de 30 établissements de santé au niveau des provinces de la région, précise la même source.

Au niveau de la province de Fès, les services de deux centres de santé ont été lancés, à savoir le centre de santé rural de niveau I "Sidi Hrazem", en plus d'une maison d'accouchement au centre de santé rural de niveau II "Oulad Tayeb".

Dans la province de Sefrou, le ministre a procédé au lancement des services de 9 centres de santé urbains et ruraux. Il s'agit des centres de santé ruraux de niveau I "Senhaja", "Azzaba", "Ain Chifa" et "Mternagha", du centre de santé urbain de niveau I "Sidi Ahmed Tadeli", et du centre de santé urbain de niveau II "Chahid Baha", en plus des dispensaires ruraux "Mojjou", "Louata" et "Basabisse".

Le ministre a également donné le coup d'envoi des services de 10 centres de santé dans la province de Taza . Il s'agit du centre de santé rural de niveau I "Ouled Cherif", des centres de santé ruraux de niveau II, "Oulad Zbair", "Zerarda", "Had Mssila", ainsi que des dispensaires ruraux "Mrilou", "Tastite", "Saida", "Bni Mhamed", "Tlajdoute" et "Tamazarte".

Au niveau de la province de Meknès, le ministre a lancé les services de 6 centres de santé urbains de niveau I, à savoir les centres "Bab Rha", "Zehoua", "Bab Siba", "Izdihar", "Ismailiya" et "Riad".

Dans la province de Moulay Yaacoub, il a été procédé au lancement des services du centre de santé rural de niveau II "Hamaria", tandis qu'au niveau de la province d'El Hajeb, les services du centre de santé rural de niveau I "Oukhelfen" ont été lancés.

Le ministre a également lancé, au niveau de la province de Boulemane, les services du centre de santé rural de niveau II "Ksabi".

Ces établissements ont pour objectif de répondre à la demande croissante en matière de soins, d'améliorer l'accès et la qualité de ceux-ci, ainsi que d'optimiser les conditions d'accueil et d'orientation des patients.

Ils s'inscrivent dans une dynamique de modernisation des établissements de soins de santé primaires considérés comme premier maillon de la chaîne de soins et un élément clé de la politique de proximité mise en oeuvre par le ministère.

A noter que le ministère a doté ces établissements d'équipements médicaux de haute qualité, et a mobilisé des ressources humaines qualifiées qui offriront des services médicaux et curatifs à la population cible estimée à 308.000 personnes.

Cette population bénéficiera d'une variété de services y compris les consultations médicales générales, les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques notamment le diabète et l'hypertension, le suivi de la santé maternelle et infantile, la santé scolaire, la sensibilisation et l'éducation à la santé, en plus de l'épidémiovigilance et de la santé mobile.