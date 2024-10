Sénégal: AEME - Des bonds d'économies d'énergie de 17 milliards FCFA réalisés (DG)

Dakar — Des actions menées à l'échelle pilote par l'Agence pour l'économie la maîtrise de l'énergie (AEME) ont permis de réaliser des économies financières de près de 17 milliards de francs CFA, dont 8,527 milliards de FCFA sur la facture d'électricité de l'Administration, a indiqué vendredi à Dakar, sa Directrice générale, Mame Coumba Ndiaye.

"La facture d'électricité de l'Administration a été également réduite de 8,527 milliards de FCFA, soit des économies financières totales de près de 17 milliards de francs CFA", a-t-elle déclaré.

Madame Ndiaye intervenait ainsi au cours d'une session de sensibilisation au profit du collectif des journalistes économiques (Cojes) et environnementalistes sur l'économie d'énergie.

Afin de réduire plus amplement les consommations énergétiques des populations et de tous les acteurs économiques et les accompagner á baisser leurs dépenses d'électricité, il urge de mettre á l'échelle, les différents programmes dans ce sens, en cours de développement par l'AEME), accompagnés d'une grande communication et sensibilisation, a-t-elle préconisé.

"Le secteur de l'énergie fondement pour le développement économique et social, est un levier indiscutable de l'émergence du pays", estime la DG de l'AEME, évoquant le problème de la maîtrise des coûts de l'énergie qui restent élevés malgré les efforts déployés, en plus de la subvention tarifaire.

%

Le secteur reste caractérisé par des consommations croissantes du fait de la dynamique démographique et de développement économique. Entre 2022 et 2023, celles-ci ont augmenté de 583,29 Gwh, a-t-elle informé.

Cependant, a-t-elle poursuivi, "il est très possible de contenir ces tendances à des niveaux beaucoup plus bas avec le déploiement plus rapide des programmes d'envergure dans le domaine de la maitrise de l'énergie".

"Le potentiel national d'économie d'énergie est évalué á 36% rien que pour le sous-secteur de l'électricité. Pour les ménages, le potentiel de réduction des consommations est évalué á plus de 30% avec les mesures d'efficacité et de gestion énergétique", a-t-elle détaillé.

Mame Coumba Ndiaye est revenue sur la réunion interministérielle sur l'économie d'énergie du vendredi 30 aout 2024 sous la présidence du Premier ministre. Sur les 17 mesures émises, plusieurs portaient sur la communication et la sensibilisation, a-t-elle rappelé.

"L'atelier de ce jour s'inscrit dans la dynamique d'application de ces décisions mais aussi, de renforcement des interventions que l'AEME a jadis eu au niveau national, pour partager les différentes possibilités technologiques, comportementales, de diversification et de gestion énergétique qu'offre la maîtrise de l'énergie pour accompagner les différents acteurs", a-t-elle laissé entendre.

D'après elle, au sortir de cet atelier, les journalistes économiques, seront "pleinement outillés par l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie pour vulgariser l'économie d'énergie mais aussi analyser et diffuser l'information á cet effet au niveau des plateformes dédiées".

"Ceci sera également facilité par les différents programmes et mesures d'accompagnement développés par l'AEME tels que la mise á niveau énergétique et la solarisation, l'optimisation de la facturation, les points et desks d'informations territorialisés sur la maîtrise de l'énergie, l'éclairage efficace des bâtiments", a indiqué Mme Ndiaye.