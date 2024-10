Tunisie: Le CSS l'emporte devant EGSG - Pas de quoi être content !

Les Sfaxiens ont signé un succès sans grande saveur devant une équipe gafsienne très loin de sa forme et de sa force habituelle

Bon nombre de supporters des «Noir et Blanc» ont quitté les tribunes du Stade Taieb Mhiri bien avant la fin du match qui a opposé le CSS à EGSG. Le message était bien clair pour l'entraîneur Alexander Santos : les Sfaxiens qui aiment le beau jeu commencent à avoir ras-le-bol des maigres prestations et des succès laborieux.

Après avoir inscrit deux buts successifs sur penaltys transformés par Rubin Hebaj et Pedro Sá dans la demi-heure du jeu (13 ' et 36' ) avec la complicité du jeune gardien gafsien inexpérimenté (Ben Rabha) qui a accablé ses partenaires en écopant d'un carton rouge dès la 30', les Sfaxiens n'ont pas profité de cette avance conséquente pour emballer le match et donner libre cours à leur euphorie et cartonner l'équipe de Samir Jouili.

C'est tout le contraire qui s'est passé avec un enlisement dans un jeu brouillon, des actions de jeu très mal ficelées, des attaques sporadiques sans génie et sans danger. C'était quand même ahurissant, voire pitoyable de voir les «Noir et Blanc» incapables de creuser l'écart et d'enfoncer un peu plus une équipe d'El Gawafel résignée et cherchant seulement à limiter les dégâts.

Certes, cette victoire fait grimper le CSS à la 6e place avec 7 points, mais le club de la capitale du Sud est encore loin derrière les deux équipes, le CA et l'OB, qui, elles, ont fait le plein (12 ). Dans ce match dont il n'a pas à être fier, Alexander Santos n'a regardé que la moitié pleine du verre (les trois points) et a évité de parler de la moitié vide ( une prestation pas du tout convaincante et les mêmes interrogations qui se posent toujours ).

Toujours le même onze de départ surprenant

Contre un adversaire qui était loin du top sur tous les plans ( physique, technique et psychologique), de l'aveu même de son coach Samir Jouili. Avec deux demis ( Pedro et Traoré ), sept joueurs sur les dix alignés ont été consacrés pour le boulot défensif ! Ils n'étaient que trois ( Zaidi , Habboubi et Ruben ) pour le travail d'approche du but gafsien. Une nouvelle fois, Alexander Santos a laissé son armada offensive ( Becha, Dhaoui , Haj Hassen, Absi et Lahmidi ) pour la seconde mi-temps ! Cela avait l'air d'un bras de fer entre lui et ceux qui, à ses yeux, tentaient de lui imposer des changements de formation de départ et de système de jeu.

Une bataille insensée où le technicien portugais a plus à perdre qu'à gagner avec une colère des supporters qui monte et qui risque de pousser le Comité directeur de Abdelaziz Makhloufi à prendre des décisions douloureuses si dans trois ou quatre journées de championnat avant la coupe de la CAF, il n'y a pas de progrès notable au niveau de la qualité du jeu et de la stabilité de l'équipe.